Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ

12 Νοέ. 2025 20:59
Pelop News

Αν και πάλεψε στα πρώτα λεπτά, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ ηττήθηκε από λίγο εντός έδρας με 16-9 από τον Αλιμο, για την 7η αγωνιστική της Α1 Εθνικής και παραμένει με μια νίκη στο πρωτάθλημα.

Η πατρινή ομάδα πάλεψε τα πρώτα 4-5 λεπτά με το σκορ να είναι 1-2, όμως στη συνέχεια η Αθηναϊκή ομάδα παίζοντας πολύ δυνατά στην άμυνα, πήρε προβάδισμα με 10-3 στο ημίχρονο.

Στο β΄  ημίχρονο δεν άλλαξε κάτι, ο ΝΟΠ έκανε την προσπάθεια του, αλλά υπήρχε διαφορά ποιότητας και έτσι έχασε με 16-9  από τον Αλιμο.

Τα 8λεπτα: 1-5,2-5,3-3,3-3.

* Η αναμέτρηση ξεκίνησε με 25 λεπτά καθυστέρηση γιατί η αποστολή του Αλιμου έπαθε λάστιχο στο ταξίδι της.

 

Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
