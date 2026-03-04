Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ
Αναμενόμενη ήττα γνώρισε σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 19-8 από τον ισχυρό Πανιώνιο για την 16η αγωνιστική της water polo league με αποτέλεσμα να παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.
Η πατρινή ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε στο α΄ ημίχρονο, ηταν ανταγωνιστικός στην επίθεση, όμως ηταν πισω στο σκορ με 3-1 και 6-4 στο ημίχρονο.
Στο β΄ μέρος η ομάδα της Νέας Σμύρνης ηταν καλύτερη, και με κορυφαία την πατρινή Μαργαρίτα Μπιτσάκου η οποία σημείωσε τέσσερα γκολ και οδήγησε τον Πανιώνιο με 19-8.
Τα 8λεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2.
