Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 19-8 από τον ισχυρό Πανιώνιο για την 16η αγωνιστική της water polo league με αποτέλεσμα να παραμένει στα χαμηλά της βαθμολογίας.

Η πατρινή ομάδα πάλεψε όσο μπορούσε στο α΄ ημίχρονο, ηταν ανταγωνιστικός στην επίθεση, όμως ηταν πισω στο σκορ με 3-1 και 6-4 στο ημίχρονο.

Στο β΄ μέρος η ομάδα της Νέας Σμύρνης ηταν καλύτερη, και με κορυφαία την πατρινή Μαργαρίτα Μπιτσάκου η οποία σημείωσε τέσσερα γκολ και οδήγησε τον Πανιώνιο με 19-8.

Τα 8λεπτα: 3-2, 4-2, 5-2, 7-2.

