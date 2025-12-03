Αναμενόμενη ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στη Θεσσαλονίκη

Αναμενόμενη ήττα γνώρισε σήμερα η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ η οποία έχασε εκτός έδρας με 25-11, από τον ΠΑΟΚ, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Waterpolo League Γυναικών.

Πρωταγωνίστριες για τον δικέφαλο η Ούρα Ερούνα με επτά τέρματα η Σιμέλα-Μελίνα Καρυπίδου με έξι.

Ο «Δικέφαλος» πήρε από νωρίς προβάδισμα 3-1, οι φιλοξενούμενες μείωσαν 3-2, το πρώτο μέρος έκλεισε 11-4 με τα κορίτσια του Κανελλόπουλου να προσπαθούν στο β΄ μέρος, αλλά χωρίς αντίκρισμα και έτσι ήρθε η ήττα με 25-11.

Οκτάλεπτα: 4-2, 7-2, 8-4, 6-3.

ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Γ. Ζαφειράκη 3, Γροζοπούλου 1, Μπαλάτσα 1, Ράντονιτς 2, Μοίραλη 2, Αναστασίου 2.

