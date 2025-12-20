Αναμενόμενή ήττα για τις γυναίκες του ΝΟΠ στο “αντίο” του 2025
Όπως ηταν αναμενόμενο, η γυναικεία ομάδα πόλο του ΝΟΠ έχασε εντός έδρας με 24-7 από την ισχυρή Βουλιαγμένη, για την 13η αγωνιστική της Α1 Εθνικής πόλο και αποχαιρέτησε με ήττα το πρωτάθλημα.
Δεν υπάρχει λόγος για να κάνουμε καμία ανάλυση για την αναμέτρηση, καθώς η Βουλιαγμένη έχει ροστερ πρωταθλητισμού και ο η πατρινή ομάδα την παραμονή στην κατηγορία με τη διάφορά δυναμικότητας να είναι μεγάλη.
Μάλιστα, η Αθηναίική ομάδα μπήκε πολύ δυνατά, προηγήθηκε με 6-0 και 12-2 το ημίχρονο «κλειδώνοντας» τη νίκη. Ενώ στο β΄ ημίχρονο ο τεχνικός του ΝΟΠ Βασίλης Κανελλόπουλος έδωσε χρόνο συμμέτοχής σε όλους.
Τα οκτάλεπτα: 0-6, 2-6, 3-4, 2-8
ΝΟΠ (Κανελλόπουλος): Βαβίλη, Ράντονιτς 3, Μοίραλη 2, Αναστασίου 1, Λυκοθανάση 1, Κασπίρη, Γροζόπουλου, Μπαλάτσα, Γιαννακόπουλου, Πασσά.
Επόμενο αγωνιστική υποχρέωσή για τον ΝΟΠ είναι στα μέσα Φεβρουαρίου, όταν επαναρχίσει το πρωτάθλημα.
