Αναμενόμενη ήττα για τους άνδρες του ΝΟΠ από την Βουλιαγμένη

Παρά την ήττα από την Βουλιαγμένη, η ομάδα πόλο του ΝΟΠ εμφανίστηκε πιο ανταγωνιστική στο σημερινό αγώνα που έδωσε με την Αθηναϊκή ομάδα για την 6η αγωνιστική της Α1 Εθνικής.

Ο ΝΟΒ κυριάρχησε απόλυτα από το ξεκίνημα, με σφιχτή άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλο. Κορυφαίος σκόρερ των νικητών ο Δημήτρης Χατζής με 5 γκολ.

Οκτάλεπτα: 4-3, 6-0, 5-1, 5-3.

ΝΟΠ (Λεμπέσης): Καβουσανός, Χριστοδουλόπουλος 1, Αντίοχος 1, Π., Σιαμάς 2, Ανδρικόπουλος 2, Νικολόπουλος, Κρεμανταλάς.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



