Αναμενομένη ήττα της Ολυμπιάδας από την ΑΕΚ και «αντίο» τετράδα

Αν και πάλεψε η ομάδα βόλεϊ της Ολυμπιάδας έχασε εντός έδρας με 3-0 (20-25, 24-26, 18-25) σετ από την ΑΕΚ, για την 20η αγωνιστική της Α2 Εθνικής και πλέον απομακρύνεται το όνειρο της τετράδας.

Η πατρινή ομάδα είχε την ευκαιρία να πάρει το δεύτερο σετ, στο οποίο προηγήθηκε ακόμα και με 4 πόντους (17-13) , όμως λάθη που έγιναν έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει το σετ στις λεπτομέρειες και να κάνει το 0-2.

Στο τρίτο σετ, παρότι στο ξεκίνημα έγινε ντέρμπι με τους πορτοκαλί να πιέζουν από το σέρβις, η μάχη συνεχίστηκε μέχρι το 12-12, καθώς στη συνέχεια η ΑΕΚ με όπλο την υποδοχή, αλλά και τις σωστές επιλογές στην επίθεση πήρε το σετ και μαζί τη νίκη με 3-0.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ (Δαρείος): Ρουμελιώτης, Φερτάκης, Παναγιωτάρας, Μπρουκς, καβουρας, Αδαμόπουλος, λίμπερο ο Πετρίδης. (Παπακωνσταντόπουλος).

