Αναμενομένη ήττα του Ερμή στο Βραχάτι

Παρά τις απουσίες της η ομάδα βόλεϊ του Ερμή πάλεψε αλλά έχασε εκτός έδρας, με 3-0 (25-22, 25-21, 25-19) σετ, από την αήττητο και πρωτοπόρο Παμβοχαϊκός, για την 16η αγωνιστική της Α2 Εθνικής.

Η πατρινή ομάδα έπαιξε χωρίς τους τραυματίες Δρακόπουλο και Κανελλόπουλο, ωστόσο ειδικά στο πρώτο σετ ηταν ανταγωνιστική και έχασε στις λεπτομέρειες απέναντι σε πολύ εμπείρους παίκτες.

Οι «μπλε» το παλέψαν και στο δεύτερο σετ, ωστόσο οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι στα κρίσιμά σημεία και πήραν σχετικά εύκολα το σετ, όπως και το τρίτο σετ φτάνοντας στη νίκη με 3-0.

ΕΡΜΗΣ (Χριστόπουλος): Γεωργακόπουλος, Σταμούλης, Τσιχλιάς, Χασάπης, Εκμετσόγλου, Βατυλιώτης, λίμπερο ο Καραγιώργος, (Τραχάνης, Μπακούλιας, Κούγιας).

