Aναμενόμενη ήττα του ΝΟΠ από τον ΠΑΟΚ

Με αυτό το αποτέλεσμα η ομάδα του Βασίλη Κανελλόπουλου έμεινε στην 11η θέση με 6 βαθμούς

31 Μαρ. 2026 22:06
Pelop News

Με ένα ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 19-7 τον ΝΟΠ στο «Α. Πεπανός», σε παιχνίδι για την 19η αγωνιστική της Waterpolo League γυναικών.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ο «Δικέφαλος του Βορρά» βρίσκεται στην 5η θέση με 36 βαθμούς, ενώ από την άλλη μεριά η ομάδα του Βασίλη Κανελλόπουλου έμεινε στην 11η θέση με 6 βαθμούς.

Η Ράντονιτς σημείωσε για τις γηπεδούχες πέντε τέρματα, και 11 οι αδελφές Καρυπίδου για τον ΠΑΟΚ Domus Ergo, επτά η Βασιλεία-Ηρώ και τέσσερα η Σιμέλα-Μελίνα.

Τα οκτάλεπτα: 3-4, 2-3, 4-5, 0-5.

 

