Εφτασε η μέρα να θυμηθούμε ότι ανάμεσά μας υπάρχουν και άτομα με αναπηρίες. Να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας την οποία δυστυχώς τα άτομα με αναπηρίες δεν βιώνουν σχεδόν σε καμία έκφανση της ζωής τους.

Παρά τις συζητήσεις, τα προγράμματα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, τις ημερίδες και πολλά άλλα, ο σύγχρονος κόσμος δεν έχει αναγνωρίσει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η σκιά της προκατάληψης και της αδιαφορίας κρατάει ερμητικά κλειστή την πόρτα της ισότιμης ένταξής τους στην κοινωνία.

Βαρύτητα και διαχρονική η κρατική ευθύνη καθώς στερεί τα αυτονόητα που αφορούν στην εκπαίδευση, την πρόσβαση, την αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με αναπηρία.

