Ανάπλαση σε δυο φάσεις για την παραλιακή Ρίου-Άγιου Βασίλειου

Στο επίκεντρο της ειδικής συνεδρίασης Λογοδοσίας της περιφερειακής αρχής, την περασμένη Τετάρτη, βρέθηκε το έργο ανάπλασης και αντιδιαβρωτικής προστασίας της παραλιακής ζώνης Ρίου – Ακταίου – Αγίου Βασιλείου του Δήμου Πατρέων, έπειτα από ερώτηση που κατάθεσε η παράταξη του Κώστα Καρπέτα «Μαζί Αλλάζουμε Δυτική Ελλάδα».

Το έργο συνιστά παρέμβαση υψηλού αναπτυξιακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος, καθώς αγγίζει ζητήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας, αστικής αναβάθμισης, οδικής ασφάλειας και τουριστικής ανάδειξης.

Ο επικεφαλής της παράταξης τόνισε πως στην περιοχή είναι διάχυτη η ανησυχία των κατοίκων ότι το έργο που υλοποιείται είναι το μισό σε μήκος, από αυτό που είχε εξαγγελθεί, δηλαδή αντί για 4,3 χλμ, εκτελείται σε μήκος 2,5 χλμ. Παράλληλα, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν φόβους ότι οι εργασίες ενδέχεται να μην υλοποιηθούν στο σύνολο του προβλεπόμενου μήκους ή και να περιοριστούν στη μία πλευρά των οδών, γεγονός που θα αλλοίωνε τον χαρακτήρα μιας ολιστικής τεχνικής παρέμβασης, ενώ η διαφορά μεταξύ της αρχικής παρουσίασης και του συμβασιοποιημένου αντικειμένου δημιουργεί ερωτήματα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών Βασίλης Γιαννόπουλος επιβεβαίωσε ότι η τρέχουσα τεχνική παρέμβαση αφορά όντως το μισό μήκος του έργου, γιατί η πίστωση που εγκρίθηκε ήταν στα 9,6 εκατ. ευρώ αντί για 20 εκατ. ευρώ που προέβλεπε η μελέτη και το αίτημα της Περιφέρειας. Ως εκ τούτου, επελέγη η λύση υλοποίησης της Α΄ φάσης, γι’ αυτό και η τρέχουσα παρέμβαση περιορίζεται σε μήκος 2,5 χλμ. από τα συνολικά 4,3 χλμ., με βασικό κριτήριο την άμεση ανάγκη προστασίας της ακτής από τη διάβρωση. Σύμφωνα με τον κ. Γιαννόπουλο, το έργο εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε ως αποκατάσταση από φυσική καταστροφή και διαβεβαίωσε ότι θα ολοκληρωθεί με προκήρυξη της Β΄φάσης, όταν βρεθεί χρηματοδότηση.

Ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης έσπευσε να εξηγήσει ότι η περιφερειακή αρχή δεν είχε δεσμευτεί ότι θα υλοποιήσει εξαρχής το σύνολο των 4,3 χιλιομέτρων του έργου. Επέλεξε τη λύση της διασφάλισης τουλάχιστον της Α΄ φάσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα της παράκτιας διάβρωσης σε μια περιοχή που τυπικά δεν χαρακτηρίζεται ως οδός και, υπό κανονικές συνθήκες, δεν θα μπορούσε να δεχθεί αντίστοιχες παρεμβάσεις. Η έναρξη του έργου σε καθεστώς διαρκούσης έκτακτης ανάγκης, επέτρεψε την επίσπευση των διαδικασιών και την παρέκκλιση από συνήθεις διοικητικούς περιορισμούς, τόνισε ο κ. Φαρμάκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η περιφερειακή αρχή, μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί περίπου το 60% του φυσικού αντικειμένου της Α΄ φάσης. Οι πασσαλομπήξεις έχουν ολοκληρωθεί, ενώ τα λιμενικά έργα αναμένεται να ξεκινήσουν την τρίτη εβδομάδα του Μαρτίου με ορίζοντα ολοκλήρωσης έξι μηνών. Τα δε έργα οδοποιίας εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.

Ο κ. Γιαννόπουλος πρόσθεσε ότι, για τη Β΄ φάση του έργου, η τεχνική υπηρεσία δηλώνει έτοιμη σε επίπεδο μελέτης, ενώ βρίσκεται σε αναζήτηση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε μέσω νέας ένταξης στο ΕΣΠΑ είτε μέσω του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ). Η Περιφέρεια διαβεβαιώνει ότι δεν έχει υπάρξει περικοπή στο συμβασιοποιημένο αντικείμενο της Α΄φάσης και ότι το σύνολο του έργου θα ολοκληρωθεί όταν εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



