Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών

Έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που έχουν υποβληθεί στον αναπτυξιακό νόμο, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ERTnews. Ο υπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η ταχεία ολοκλήρωση της διαδικασίας και η ενίσχυση των επιχειρήσεων που θα επιλεγούν για στήριξη μέσω των νέων καθεστώτων.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών αποτελεί προτεραιότητα με εθνική διάσταση, καθώς «η ανάπτυξή τους αφορά και την ίδια την εθνική μας ασφάλεια». Όπως εξήγησε, ο αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει ειδικό καθεστώς κινήτρων για τις περιοχές αυτές, ώστε να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις και θέσεις εργασίας που θα κρατήσουν τους νέους στους τόπους τους.

Μέχρι στιγμής, στα δύο πρώτα καθεστώτα – μεταποίηση, παραμεθόριες περιοχές και περιοχές με χαμηλό εισόδημα – έχουν υποβληθεί 361 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 δισ. ευρώ. Η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών, με το Υπουργείο να ανακοινώνει τα επενδυτικά σχήματα που θα στηριχθούν με 300 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας τη βιομηχανία και την τοπική ανάπτυξη.

Αναφερόμενος στη χθεσινή του επίσκεψη στην Κομοτηνή με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο υπουργός ανέφερε πως επτά επιχειρήσεις της περιοχής έχουν ήδη ενταχθεί στο νέο αναπτυξιακό νόμο, τονίζοντας τον κομβικό ρόλο της Βιομηχανικής Περιοχής Κομοτηνής, που φιλοξενεί 45 ενεργές επιχειρήσεις. Για την εταιρεία Interplast, σημείωσε ότι «αποτελεί πρότυπο εξωστρεφούς ελληνικής βιομηχανίας, με 140 εργαζομένους και εξαγωγές σε 75 χώρες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αποκαλύπτοντας ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα δημιουργηθεί ξεχωριστό καθεστώς ενίσχυσης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην ΑΙ, με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. «Είναι μια ευκαιρία να εξοικειωθούν οι επιχειρήσεις με την τεχνολογία της επόμενης δεκαετίας – ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, που αφορά τη συγκέντρωση giga δεδομένων και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης παγκοσμίως. Όπως ανέφερε, «η επένδυση ύψους 8 δισ. ευρώ θα δημιουργήσει 1.600 νέες θέσεις εργασίας και θα τοποθετήσει τη χώρα στην πρωτοπορία της ψηφιακής βιομηχανίας».

Ο υπουργός σχολίασε ακόμη τις παρεμβάσεις για το κόστος ζωής, σημειώνοντας ότι «ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 35% τα τελευταία έξι χρόνια», ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2026 αναμένονται νέες αυξήσεις λόγω μείωσης της φορολογίας.

Αναφορικά με τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, ο κ. Θεοδωρικάκος γνωστοποίησε ότι το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί στις 26 Νοεμβρίου, με στόχο η Αρχή να λειτουργήσει μέσα στους επόμενους έξι μήνες, με 300 νέους ελεγκτές και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Τέλος, ο υπουργός σχολίασε τις πρόσφατες πολιτικές επιθέσεις που δέχθηκε, χαρακτηρίζοντάς τες «άθλιες και συκοφαντικές». «Οι παρουσιαστές απομόνωσαν δύο λέξεις από ολόκληρη συνέντευξη και με παρουσίασαν ψευδώς. Κριτική ναι, αλλά με σεβασμό στη δημοκρατία και στην αλήθεια – όχι με Γκεμπελισμούς», είπε χαρακτηριστικά.

