Ανάσα ρευστότητας για τη Δούρος ΑΕ με Μπάκο – Καϋμενάκη: Οι νέοι επενδυτές και η αναδιάρθρωση

Η ιστορική βιομηχανία ετοίμων ενδυμάτων Δούρος ΑΕ, με έδρα την Πάτρα, ολοκλήρωσε πρόσφατα την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ.

Το δάνειο καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους νέους επενδυτές Νίκο Μπάκο και Αλεξάνδρα Καϋμενάκη, παιδιά των γνωστών επιχειρηματιών Δημήτρη Μπάκου και Γιάννη Καϋμενάκη. Η συμμετοχή τους στο εγχείρημα σηματοδοτεί την είσοδο νέων κεφαλαίων και τη δημιουργία προοπτικής εξυγίανσης για την εταιρεία.

Το ομολογιακό δάνειο εκδόθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τους όρους, εκδόθηκαν 7.000.000 ομολογίες ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη, με δυνατότητα μετατροπής τους σε ισόποσες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου.

Την κάλυψη του δανείου ανέλαβε η εταιρεία Cosmos Developments ΑΕ Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Ακινήτων, με διευθύνοντα σύμβουλο τον Νικόλαο Δ. Μπάκο. Η εμπλοκή μιας εταιρείας real estate στο εγχείρημα, θεωρείται δείγμα διασύνδεσης της βιομηχανικής και εμπορικής της δραστηριότητας, με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.

Τα κεφάλαια του δανείου προορίζονται για την αναδιάρθρωση και εξόφληση υποχρεώσεων της εταιρείας προς τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων. Για την ασφάλεια των επενδυτών παρασχέθηκαν εμπράγματες εγγυήσεις σε ακίνητα των βασικών μετόχων, ενώ έχει συσταθεί ενέχυρο επί ποσοστού 40,35% των μετοχών της εταιρείας. Το ενέχυρο δεν επεκτείνεται προς το παρόν στα δικαιώματα ψήφου, διασφαλίζοντας ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι διατηρούν τη συμμετοχή τους στις αποφάσεις.

Παράλληλα, στο διοικητικό συμβούλιο εντάχθηκε ο Δημήτριος Τσέλλος, σύμβουλος επενδύσεων ακινήτων. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος παραμένει ο Θεόδωρος Δούρος.

Τι είδαν όμως οι επενδυτές που μπαίνουν μπροστά για να καλύψουν το ομολογιακό δάνειο; Φυσικά τα ακίνητα των μετόχων, αλλά και την πόρτα για να αποκτήσουν μια «φθηνή» πρόσβαση στο Χρηματιστήριο.

Από την άλλη πλευρά, η είσοδος των νέων επενδυτών στην εταιρεία δημιουργεί προσδοκίες για σταθεροποίηση και επανατοποθέτηση της στην αγορά. Ωστόσο, παράγοντες του επιχειρηματικού χώρου εκφράζουν επιφυλάξεις ως προς το εύρος της αναπτυξιακής δυνατότητας. Το ποσό των 2,1 εκατ. ευρώ ρευστότητας, θεωρείται περιορισμένο για μια πλήρη ανασυγκρότηση, γι΄αυτό και εκτιμάται πως βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια διαπραγμάτευση με τις πιστώτριες τράπεζες για πιθανό «κούρεμα» οφειλών, όπως έχει γίνει άλλωστε με άλλες εταιρείες.

Το σχήμα της συναλλαγής προβλέπει ότι η Δούρος λαμβάνει άμεσα ρευστότητα για την εξόφληση χρεών, ενώ η Cosmos αποκτά δικαιώματα που μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές, εξασφαλίζοντας μελλοντική συμμετοχή ή και έλεγχο της εταιρείας. Οι μέτοχοι της Δούρος διατηρούν επί του παρόντος τα δικαιώματα ψήφου, έχοντας ωστόσο θέσει ως εγγύηση περιουσιακά τους στοιχεία και μέρος των μετοχών.

Η εξέλιξη αυτή δίνει στη Δούρος μια ευκαιρία επανεκκίνησης, αλλά και ένα νέο πλαίσιο εξάρτησης από τους επενδυτές. Εφόσον η αναδιάρθρωση αποδώσει, η εταιρεία θα μπορέσει να επιστρέψει σε τροχιά βιωσιμότητας. Σε αντίθετη περίπτωση, η Cosmos θα έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει τον έλεγχο της εταιρείας και να αξιοποιήσει το σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της. Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία σηματοδοτεί την προσπάθεια διάσωσης μιας ιστορικής βιομηχανίας, που επιδιώκει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα της αγοράς.

Ειδικού συνεργάτη της «Π»

