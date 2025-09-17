Αναστασία Παπαδοπούλου: Σαφές μήνυμα ανεξαρτησίας και θεσμικής απάντησης από την πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Με αιχμές για τις πιέσεις που δέχεται η Δικαιοσύνη και με κάλεσμα σε ψυχραιμία και ακεραιότητα, η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, άνοιξε το νέο δικαστικό έτος στέλνοντας μήνυμα εμπιστοσύνης στους δικαστές και υπενθυμίζοντας ότι η κρίση τους πρέπει να παραμένει αδέσμευτη και ανεπηρέαστη.

Άρειος Πάγος
17 Σεπ. 2025 13:56
Με σαφείς αιχμές για τις πιέσεις που δέχεται η Δικαιοσύνη, αλλά και με κάλεσμα σε ψυχραιμία και θεσμική απάντηση, η νέα πρόεδρος του Αρείου Πάγου, Αναστασία Παπαδοπούλου, απηύθυνε μήνυμα προς τους δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους της χώρας με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτους 2025-2026.

Η κ. Παπαδοπούλου τόνισε ότι ο στόχος όλων είναι η έγκαιρη και ορθή παροχή έννομης προστασίας στον πολίτη, υπογραμμίζοντας πως η δικαστική κρίση δεν μπορεί να σφετερίζεται από «πρόσωπα» και «ομάδες πολιτών» που επιχειρούν να εμφανιστούν ως «υπερδικαστές». «Η συνείδηση του ίδιου του δικαστικού κριτή πρέπει να αποτελεί τον μοναδικό παράγοντα σχηματισμού της δικανικής πεποίθησης», σημείωσε με έμφαση.

Αναφερόμενη στο τελευταίο διάστημα, όπου πορίσματα και ενέργειες δικαστικών οργάνων αμφισβητήθηκαν και σχολιάστηκαν με έντονο τρόπο, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου κάλεσε τους δικαστές να δικάζουν ψύχραιμα, με βάση μόνο τη δικογραφία που έχουν στα χέρια τους, αγνοώντας εξωδικαστικές πιέσεις και δημόσιες επικρίσεις.

Παράλληλα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στο έργο των δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών, που όπως τόνισε, «επιτελούν το έργο τους κάτω από αντίξοες συνθήκες, με περίσκεψη, ψυχραιμία και αμεροληψία».

Κλείνοντας, η κ. Παπαδοπούλου σημείωσε ότι με τη συνεργασία δικαστικών υπαλλήλων, δικηγόρων και της Πολιτείας, οφείλουν όλοι να συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων και στη διασφάλιση του Κράτους Δικαίου.
