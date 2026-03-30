Αναστάτωση στην Εορδαία: Αρκούδα μπήκε σε κοτέτσια και σκόρπισε ανησυχία στους κατοίκους

Αναστάτωση επικρατεί στην Αναρράχη Εορδαίας μετά την εμφάνιση αρκούδας μέσα στον οικισμό, όπου επιτέθηκε σε κοτέτσια το βράδυ της Κυριακής. Το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, με την Τοπική Κοινότητα να απευθύνει έκκληση για αυξημένη προσοχή.

30 Μαρ. 2026 11:46
Pelop News

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αναρράχη Εορδαίας η εμφάνιση αρκούδας μέσα στον οικισμό, μετά την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου σε κοτέτσια της περιοχής.

Από την παρουσία του άγριου ζώου καταγράφηκαν απώλειες σε πουλερικά, γεγονός που έχει αναστατώσει τους κατοίκους και έχει εντείνει τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο νέας εμφάνισής του κοντά σε σπίτια και αυλές.

Με αφορμή το περιστατικό, η Τοπική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, και να αποφεύγουν σημεία όπου θα μπορούσε να εμφανιστεί ξανά η αρκούδα.

Την ίδια ώρα, συνιστάται στους κατοίκους να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία τόσο των οικόσιτων ζώων όσο και των περιουσιών τους, καθώς η παρουσία άγριων ζώων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού παραμένει πιθανή.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:31 Παρεμβάσεις του Δήμου Πατρέων σε Άγιο Διονύσιο, πλατεία Δροσοπούλου και οδό Αθηνών ΦΩΤΟ
13:25 Το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ελληνικό άλμα στο Διάστημα: Οι νανοδορυφόροι ERMIS έτοιμοι για εκτόξευση με SpaceX
13:22 Φλώρος: Ενοχή ζήτησε ο εισαγγελέας για την επίθεση στον Γραμμένο μέσα στη Βουλή
13:19 Πάτρα: Στο πλευρό του εφέδρου αξιωματικού Τζούδα Παναγιώτη η Δημοτική Αρχή μετά την ποινή και την αποπομπή
13:16 Θεσσαλονίκη: Αναβλήθηκε η δίκη της 77χρονης μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της
13:11 Πάτρα: Ο Καραγκιόζης ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας στο πιο τρελό φινάλε στο Θέατρο Act
13:04 Ισραήλ: Σφυροκόπημα στην Τεχεράνη με 40 χτυπήματα σε οπλικά εργοστάσια – Επιβεβαίωσε το Ιράν τον θάνατο του Τανγκσιρί
13:02 Patras Half Marathon: Σηκώθηκε από το αμαξίδιο και περπάτησε 350 μέτρα, η ιστορία που συγκλόνισε τον
13:01 Αγρίνιο: Παραδόθηκε ο δράστης της ληστείας σε πρατήριο καυσίμων και επέστρεψε τα χρήματα
13:00 Δυτική Αχαΐα: «Στο σφυρί» πάλι τα 100 στρ. παραθαλάσσιου φιλέτου του «Ελληνα Εσκομπάρ»
12:56 Πάτρα: Νέα εικόνα στην οδό Σολωμού με δενδροφύτευση και ανακατασκευή πεζοδρομίων ΦΩΤΟ
12:51 Από την Ακράτα συνεχίζει τις επαφές στην Αχαΐα ο Κατσανιώτης με αιχμή τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα
12:47 Η κακοκαιρία ERMINIO χτυπά με κόκκινο συναγερμό: Ποιες περιοχές μπαίνουν στο πιο επικίνδυνο 48ωρο
12:45 Ζωγράφου: «Πέθαναν μόνες τους, φοβήθηκα για το σπίτι» λέει ο γιος – Σύλληψη για διπλή ανθρωποκτονία ζήτησε ο εισαγγελέας
12:36 ΟΠΕΚΕΠΕ: Αναβολή στη δίκη του «Φραπέ» για απείθεια – Νέα ημερομηνία η 29η Οκτωβρίου
12:29 Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Τραμπ: Απορρίπτει το τελεσίγραφο και ανοίγει δίαυλο μέσω μεσολαβητών
12:25 Στον αέρα η τελετή για το Άγιο Φως: Την Τετάρτη αποφασίζει το Ισραήλ, σε ετοιμότητα η Αθήνα
12:20 Πένθος στο ελληνικό μπάσκετ: Πέθανε ο Βασίλης Γκούμας, ο «Αυτοκράτορας» των παρκέ
12:16 Τσιάρας από τις Βρυξέλλες: Στήριξη σε αγρότες και αλιείς με φόντο το κόστος παραγωγής και τις νέες συμφωνίες
12:09 Ισπανία: Μπλόκο σε πτήσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν – Κλείνει τον εναέριο χώρο της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
