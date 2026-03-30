Αναστάτωση στην Εορδαία: Αρκούδα μπήκε σε κοτέτσια και σκόρπισε ανησυχία στους κατοίκους

Ανησυχία έχει προκαλέσει στην Αναρράχη Εορδαίας η εμφάνιση αρκούδας μέσα στον οικισμό, μετά την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 29 Μαρτίου σε κοτέτσια της περιοχής.

Από την παρουσία του άγριου ζώου καταγράφηκαν απώλειες σε πουλερικά, γεγονός που έχει αναστατώσει τους κατοίκους και έχει εντείνει τον προβληματισμό για το ενδεχόμενο νέας εμφάνισής του κοντά σε σπίτια και αυλές.

Με αφορμή το περιστατικό, η Τοπική Κοινότητα καλεί τους πολίτες να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως κατά τις βραδινές ώρες, και να αποφεύγουν σημεία όπου θα μπορούσε να εμφανιστεί ξανά η αρκούδα.

Την ίδια ώρα, συνιστάται στους κατοίκους να λάβουν προληπτικά μέτρα για την προστασία τόσο των οικόσιτων ζώων όσο και των περιουσιών τους, καθώς η παρουσία άγριων ζώων στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού παραμένει πιθανή.

