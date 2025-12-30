«Αναταράξεις» από την επιθυμία Τραμπ να δώσει F-35 στην Τουρκία

Ενα ιδιαίτερα ευαίσθητο γεωπολιτικό ζήτημα, επαναφέρουν στο προσκήνιο προκαλώντας ένοντες αντιδράσεις, οι δηλώσει του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία, παρά τις σοβαρές αντιρρήσεις του Ισραήλ. Οι τοποθετήσεις του έγιναν χθες, Δευτέρα, ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η επίσκεψη του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στη Φλόριντα, με τον οποίο ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ διατηρεί στενή πολιτική και προσωπική σχέση.

Ερωτηθείς από εκπροσώπους του Τύπου για το αν η Ουάσιγκτον εξετάζει την επανέναρξη της προοπτικής πώλησης των μαχητικών χαμηλής παρατηρησιμότητας στην Άγκυρα, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απάντησε: «Το εξετάζουμε πολύ σοβαρά».

Υπενθυμίζεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αποβάλει την Τουρκία από το πρόγραμμα ανάπτυξης των F-35 το 2019 και το 2020 προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων, παρά το γεγονός ότι η χώρα είναι σύμμαχος στο NATO. Η απόφαση αυτή συνδέθηκε άμεσα με την επιλογή της Άγκυρας να προμηθευτεί το ρωσικής κατασκευής αντιαεροπορικό σύστημα S-400, κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον.

Παρά ταύτα, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιδείξει θετική στάση απέναντι στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με τον οποίο διατηρεί καλή προσωπική σχέση. Είναι ενδεικτικό ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου είχε υποδεχθεί τον τούρκο πρόεδρο στον Λευκό Οίκο.

Η πιθανότητα μιας τέτοιας συμφωνίας προκαλεί έντονη ανησυχία στο Ισραήλ. Όπως εκτιμάται στο Τελ Αβίβ, η απόκτηση των F-35 από την Τουρκία θα μπορούσε να μετατρέψει την Άγκυρα σε εξαιρετικά επικίνδυνο αντίπαλο σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρουσης, ειδικά υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο χωρών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στη Συρία.

Κληθείς να σχολιάσει αυτές τις ανησυχίες, ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε καθησυχαστικός, χαρακτηρίζοντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν «πολύ καλό φίλο». «Δεν θα έχουμε προβλήματα», πρόσθεσε, «δεν θα γίνει τίποτα».

Τα F-35 της Lockheed Martin θεωρούνται τα πλέον προηγμένα τεχνολογικά μαχητικά αεροσκάφη των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα ανάπτυξής τους υλοποιήθηκε σε συνεργασία με χώρες-μέλη του NATO στο πλαίσιο του Joint Strike Fighter (JSF).

Κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συναινέσει στην υπογραφή συμφωνίας για την πώληση F-35 στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την αναγνώριση του Ισραήλ από τα Εμιράτα. Παράλληλα, τον Νοέμβριο είχε εγκρίνει ένα εκτεταμένο πακέτο πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού προς τη Σαουδική Αραβία, στο οποίο περιλαμβάνονταν και μαχητικά F-35.

