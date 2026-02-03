Αναθεώρηση με «δημοσιονομικό φρένο»: Το νέο στοίχημα Μητσοτάκη, οι 4 πυλώνες και το χρονοδιάγραμμα της σύγκρουσης

Σε ένα περιβάλλον διεθνούς αστάθειας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να «σηκώσει» την πολιτική ατζέντα σε θεσμικό επίπεδο, δίνοντας εκκίνηση στη δημόσια συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και προτάσσοντας ως κεντρικό ζητούμενο τη σταθερότητα. Την ίδια ώρα, απορρίπτει το δίλημμα «Μητσοτάκης ή χάος», επιλέγοντας να προσωποποιήσει τη σύγκρουση απέναντι στους αντιπάλους του, ενόψει της επόμενης εκλογικής μάχης.

Η «βεντάλια» της Αναθεώρησης και η νέα αιχμή

Στις προτεραιότητες της κυβερνητικής πρότασης εντάσσονται αλλαγές που αγγίζουν κρίσιμα πεδία του πολιτεύματος, όπως η ευθύνη υπουργών, το πλαίσιο για μη κρατικά πανεπιστήμια, ζητήματα που αφορούν τη δημόσια διοίκηση, αλλά και η θητεία του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ωστόσο, το νέο στοιχείο που η κυβέρνηση βάζει στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση είναι η συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας – ένα «δημοσιονομικό φρένο», όπως περιγράφεται, με στόχο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο επιστροφής σε ελλείμματα και εκτροχιασμό, που θα μεταφραζόταν εκ νέου σε βαρύ κόστος για τους πολίτες.

Η κυβερνητική ανάγνωση είναι σαφής: η οικονομική σταθερότητα πρέπει να αποκτήσει συνταγματικές δικλείδες, ώστε να μη γίνεται αντικείμενο «χαλαρών υποσχέσεων» και πολιτικών πειραματισμών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Μέγαρο Μαξίμου παρουσιάζει τη συζήτηση ως μια ευκαιρία να κριθούν όλα τα κόμματα για το αν στηρίζουν κανόνες που δεσμεύουν και τους ίδιους.

Οι 4 «πυλώνες» που προβάλλει η κυβερνητική πλευρά

Η κυβερνητική πρόταση, όπως έχει περιγραφεί δημόσια, κινείται γύρω από τέσσερις βασικούς άξονες:

Αλλαγές στην ευθύνη υπουργών με στόχο την αποσύνδεση της λογοδοσίας από τους κομματικούς συσχετισμούς.

Μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μεταφέροντας τη σύγκρουση στο πεδίο της εκπαίδευσης και της μεταρρύθμισης.

Μία και μόνο εξαετής θητεία για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ως αλλαγή στο θεσμικό μοντέλο.

Αλλαγές στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο πιο «ουσιαστική» συμμετοχή δικαστών.

Πάνω σε αυτά, η κυβέρνηση «κουμπώνει» και την ατζέντα της για το Δημόσιο, με αναφορές σε αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα, επιχειρώντας να δώσει χαρακτήρα «μεγάλων τομών» στην αναθεωρητική της πλατφόρμα.

Το χρονοδιάγραμμα και το στοίχημα των συναινέσεων

Το σχέδιο προβλέπει εσωτερική προετοιμασία στη Νέα Δημοκρατία, με κατάθεση απόψεων από βουλευτές έως το τέλος Φεβρουαρίου, παρουσίαση ολοκληρωμένης πρότασης μέσα στον Μάρτιο και στόχο να εκκινήσουν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες τον Απρίλιο. Κρίσιμο παραμένει το ζήτημα των πλειοψηφιών, καθώς η διαδικασία της Αναθεώρησης απαιτεί διπλές ψηφοφορίες και υψηλά όρια συναίνεσης, με κομβικό σημείο τον πήχη των 180 ψήφων που καθορίζει και την «άνεση» της επόμενης Βουλής.

Με αυτό το σχήμα, το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να μεταφέρει την πίεση στους πολιτικούς αντιπάλους: είτε θα μπουν σε μια διαδικασία συνεννόησης, είτε θα κατηγορηθούν ότι αρνούνται αλλαγές που παρουσιάζονται ως θεσμικά αναγκαίες.

Αντιπολίτευση: Άρθρο 86, μονιμότητα και παιδεία στο επίκεντρο

Οι πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση εστιάζουν ήδη σε δύο «καυτά» σημεία: την ευθύνη υπουργών και τη μονιμότητα στο Δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ διαμηνύει ότι δεν θα δώσει «λευκή επιταγή» και προαναγγέλλει συνολική πρόταση, με δικές του κόκκινες γραμμές. Από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των άλλων κομμάτων, η κριτική κινείται από τον φόβο «κερκόπορτας» σε κρίσιμες διατάξεις έως την κατηγορία ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να συνταγματοποιήσει πολιτικές επιλογές και να τις καταστήσει μόνιμο πλαίσιο.

Το «στίγμα» στην εξωτερική πολιτική και η συνάντηση με την Τουρκία

Στο ίδιο δημόσιο πλαίσιο, ο πρωθυπουργός ανέδειξε ως μοναδικό ανοιχτό ζήτημα με την Τουρκία την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών (ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα) και προανήγγειλε συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου, εντάσσοντας την «σταθερότητα» και στη γεωπολιτική επιχειρηματολογία.

Η πολιτική ανάγνωση: θεσμικό πεδίο, πίεση στο Κέντρο

Με την Αναθεώρηση, το Μαξίμου επιχειρεί να αλλάξει το «γήπεδο» της αντιπαράθεσης και να απευθυνθεί ιδιαίτερα στο κεντρώο ακροατήριο: σταθερότητα, κανόνες, κράτος, δημοσιονομική πειθαρχία. Σε αυτή τη λογική, η συνταγματική κατοχύρωση της δημοσιονομικής ισορροπίας λειτουργεί όχι μόνο ως θεσμική πρόταση αλλά και ως πολιτικό εργαλείο: μετατρέπει την οικονομική μνήμη της κρίσης σε σημείο πίεσης προς τα κόμματα που διεκδικούν τον χώρο του Κέντρου και ζητά από όλους «τοποθέτηση με κόστος».

