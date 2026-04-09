Ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό – Ανάλυση της DATA RC – Συμπεράσματα με τις τάσεις του εκλογικού σώματος

Οι εθνικές εκλογές πλησιάζουν και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Η «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» συνεργάστηκε με την Data Consultants ώστε να αναλυθούν σε βάθος οι διαθέσιμες δημοσκοπήσεις και να βγουν συμπεράσματα με τις τάσεις του εκλογικού σώματος, τόσο στην Δυτική Ελλάδα όσο και σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα παρουσιάζεται η εκλογική ανάλυση που αφορά στην επικράτεια.

Αν οι κάλπες στήνονταν αύριο, το τοπίο θα χαρακτηριζόταν από έναν συνδυασμό σταθερών δεδομένων και μεταβαλλόμενων παραμέτρων. Ενώ η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και η άνοδος της Πλεύσης Ελευθερίας και της Ελληνικής Λύσης αποτελούν σαφή ευρήματα, αστάθμητοι παράγοντες όπως το ποσοστό της αποχής και ο τελικός αριθμός των κομμάτων που θα εξασφαλίσουν την είσοδό τους στη Βουλή, κρατούν το τελικό αποτέλεσμα ανοιχτό και με πολλές αβεβαιότητες.

Οι αναλύσεις της Data Consultants πραγματοποιήθηκαν με τα κάτωθι δεδομένα για την εθνική βάση (baseline) δημιουργήθηκε ένας εξομαλυμένος μέσος όρος εκτίμησης ψήφου των μετρήσεων Φεβρουαρίου–Μαρτίου 2026 (Ν.Δ. 30,28, ΠΑΣΟΚ 13,08, Πλεύση 10,80, Ελληνική Λύση 9,66, ΚΚΕ 8,26, ΣΥΡΙΖΑ 5,38, Φωνή Λογικής 3,88, ΜέΡΑ25 3,54).

Σημείωση: Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την αποκάλυψη των τριών νέων δικογραφιών παραπομπής των βουλευτών της ΝΔ. Επίσης, τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι ευρήματα μιας συγκεκριμένης δημοσκόπησης, αλλά αποτελούν μια στατιστική απεικόνιση των τάσεων πολλών δημοσκοπήσεων. Δεν αποτελούν πρόβλεψη αποτελέσματος, καθώς η ρευστότητα της περιόδου μπορεί να διαφοροποιήσει τις ισορροπίες μέχρι την επίσημη προκήρυξη των εκλογών.

1. Εκλογές στην επικράτεια

1.1. Σενάριο Α: Χωρίς νέα κόμματα



Στον πίνακα 11 και στο γράφημα 5 παρουσιάζεται ένας εξομαλυμένος μέσος όρος εκτίμησης ψήφου των μετρήσεων Φεβρουαρίου–Μαρτίου 2026. Η Ν.Δ. στο 31%, το ΠΑΣΟΚ 14,5%, η Πλεύση στο 10,5%, η Ελληνική Λύση 9,5%, το ΚΚΕ 8%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 5%, η Φωνή Λογικής στο 3,8% και το ΜέΡΑ25 3,3%.

Περίπου το 85% των ψήφων πηγαίνουν σε κόμματα που τοποθετούνται εντός Βουλής.

Στις εκλογές του Ιουνίου 2023, τα αποτελέσματα ήταν, Ν.Δ. 40,56%, ο ΣΥΡΙΖΑ 17,83% και το ΠΑΣΟΚ τρίτο κόμμα με 11,84% . Το ΚΚΕ ακολουθούσε με 7,69%, η Ελληνική Λύση με 4,44%, η Νίκη με 3,7% και η Πλεύση Ελευθερίας με 3,17%.

Γράφημα 2 Εκτίμηση εδρών Επικράτεια



Με βάση τις προηγούμενες αναλύσεις εάν είχαμε εκλογές αύριο και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων ήταν αυτές που καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα είχαμε Βουλή με οκτώ κόμματα. Η Ν.Δ. θα είχε 138 έδρες και το ΠΑΣΟΚ 44 έδρες. Η Πλεύση 32 έδρες, η Ελληνική λύση 29, το ΚΚΕ 24 και η Φωνή λογικής 11 και τοι Μέρα 24 7 έδρες.

Αυτοδυναμία (151) δεν προκύπτει για κανένα κόμμα.

Η ΝΔ μαζί με ΠΑΣΟΚ αθροίζουν πλειοψηφία με 182 έδρες που εξασφαλίζουν άνετη κυβέρνηση. Αν εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό πάμε σε ακυβερνησία ή στην προκήρυξη νέων εκλογών.

1.2. Σενάριο Β: Με κόμμα Τσίπρα

Εάν είχαμε εκλογές αύριο και συμμετείχε κόμμα υπό τον κ. Τσίπρα, και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων ήταν αυτές που καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα είχαμε Βουλή με επτά κόμματα. Η Ν.Δ. θα ήταν στο 30%, το ΠΑΣΟΚ 15% και το κόμμα Τσίπρα 13%. Σε αυτή την περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και το Μέρα 25 συγκεντρώνουν κάτω του 3% και μένουν εκτός Βουλής.

Περίπου το 86% των ψήφων πηγαίνουν σε κόμματα που τοποθετούνται εντός Βουλής

Πίνακας 4 Κατανομή εδρών – με κόμμα Τσίπρα

Και σε αυτή την περίπτωση (εκλογές με κόμμα Τσίπρα), η Ν.Δ. πάλι χωρίς αυτοδυναμία και το ΠΑΣΟΚ γίνεται ρυθμιστής απόλυτος

Εδώ ο «αριστερός χώρος», διασπάτε και γίνεται αδύναμος

Καταγράφεται ένα πιο «κεντρώο» σύστημα, λιγότερη πόλωση.

1.3. Σενάριο Γ: Με Καρυστιανού

Εάν είχαμε εκλογές αύριο και συμμετείχε κόμμα υπό την κ. Καρυστιανού, και εάν οι επιδόσεις των κομμάτων ήταν αυτές που καταγράφονται από τις δημοσκοπήσεις, τότε θα είχαμε Βουλή με οκτώ κόμματα. Η Ν.Δ. στο 31%, το ΠΑΣΟΚ 14% και το κόμμα Καρυστιανού 18%. Σε αυτή την περίπτωση το Μερα 25 συγκεντρώνει κάτω του 3% και μένει εκτός Βουλής.

Περίπου το 89% των ψήφων πηγαίνουν σε κόμματα που τοποθετούνται εντός Βουλής

Σε αυτή την περίπτωση, δημιουργείται «2ος πόλος εκτός συστήματος». Το κόμμα Καρυστιανού.

Εδώ το ΠΑΣΟΚ χάνει μεγάλο μέρος από τον ρόλο του. Ωστόσο μπορεί και πάλι να σχηματιστεί κυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ, με 177 έδρες.

«Οι Μεταβολές του Πολιτικού Χάρτη: Σενάρια και Προοπτικές»





Στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον, οι συσχετισμοί δυνάμεων θυμίζουν συγκοινωνούντα δοχεία. Μια μικρή μετακίνηση στο ποσοστό ενός κόμματος μπορεί να μην αλλάζει μόνο τη δική του δυναμική, αλλά να επανακαθορίσει ολόκληρο το πλαίσιο διακυβέρνησης της χώρας. Δεν έχει σημασία μόνο το ποιο κόμμα θα πάρει την πρώτη θέση, έχει σημασία εάν θα ξεπεράσει το 33% και τί θα κάνει το ΠΑΣΟΚ. Και κυρίως: Αν εμφανιστεί νέο κόμμα 15–20% → το σύστημα μπαίνει σε φάση αστάθειας.

Με τα τωρινά δημοσκοπικά επίπεδα, η αυτοδυναμία της ΝΔ είναι εξαιρετικά απίθανη και στα 3 σενάρια (χωρίς νέα κόμματα, με κόμμα Τσίπρα ή με κόμμα Καρυστιανού).

Η μόνη σταθερά επαναλαμβανόμενη κυβερνητική αριθμητική είναι κάποια μορφή συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα:

Χωρίς νέα κόμματα: η ΝΔ χρειάζεται καθαρό άλμα προς την περιοχή του 33,5%–34% για να μπει σε σοβαρή ζώνη αυτοδυναμίας.

η διάσπαση της κεντροαριστεράς βοηθά τη ΝΔ πολιτικά, αλλά όχι αρκετά για αυτοδυναμία.

η διάσπαση της κεντροαριστεράς βοηθά τη ΝΔ πολιτικά, αλλά όχι αρκετά για αυτοδυναμία. Με κόμμα Καρυστιανού: επειδή δημιουργείται ισχυρός δεύτερος πόλος και μπαίνουν περισσότερες ψήφοι «εντός παιχνιδιού», η αυτοδυναμία της ΝΔ γίνεται ακόμη δυσκολότερη.

Με μία φράση: το κρίσιμο όριο δεν είναι το 31% — είναι το 33,5%+.

Το καθαρό συμπέρασμα

Από όλες τις αναλύσεις προκύπτει ότι το πραγματικό κέντρο βάρους δεν είναι «ποιος βγαίνει πρώτος». Είναι τρία πράγματα:

αν η ΝΔ μπορεί να μετακινηθεί από τη ζώνη 31% προς τη ζώνη 34%

προς τη ζώνη αν το ΠΑΣΟΚ θα γίνει ο σταθερός κυβερνητικός εταίρος ή αν θα επιλέξει να αφήσει το σύστημα σε παρατεταμένη αστάθεια

Και το τρίτο : αν εμφανιστεί πραγματικά κόμμα Καρυστιανού σε διψήφιο υψηλό ποσοστό, αλλάζει όχι μόνο η Βουλή — αλλάζει ο ίδιος ο άξονας του πολιτικού ανταγωνισμού, κάτι που η ίδια η έρευνα της DATA RC περιγράφει ήδη ως διαταρακτικό εύρημα.

