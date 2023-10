Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανατροπή από τη Χαμάς – Απελευθερώνει ομήρους τις επόμενες ημέρες

Η Χαμάς υποστήριξε ότι θα απελευθερώσει ξένους ομήρους τις επόμενες ημέρες, όπως μετέδωσε το απόγευμα της Τρίτης το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Την ίδια ώρα το alarabiya, μεταδίδει ότι ο Αμπού Ουμπάιντα, εκπρόσωπος της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, σε βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Telegram, επιβεβαιώνει ότι η Χαμάς δήλωσε σε διαμεσολαβητές πως θα απελευθερώσει έναν αριθμό ξένων αιχμαλώτων τις επόμενες ημέρες.

At least 400 martyrs and injuries have arrived at the Indonesian Hospital as a result of the Isreali massacre in Jabalia, northern Gaza just moments ago.#IsraeliNewNazism#hospitalbombing#Open_the_Rafah_crossing pic.twitter.com/7kjnukVeM8

