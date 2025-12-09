Ανατροπή στις κάλπες του Δικηγορικού Συλλόγου Πάτρας: Πώς ο Παναγιώτης Μεταξάς γύρισε το παιχνίδι στη δεύτερη Κυριακή

Είναι φορές που για λογαριασμό των κομμάτων, αν και ερήμην των κομμάτων καθώς δεν είχαν καμία ανάμιξη, «μιλάνε» οι ψηφοφόροι.

Αναφερόμαστε στην εκλογική διαδικασία των δύο γύρων, από την οποία προχθές εξελέγη νέος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου της Πάτρας ο Παναγιώτης Μεταξάς, ο οποίος υπερίσχυσε με 267 ψήφους έναντι 251 του Φάνη Παπαναγιωτάκη.

ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Ο ηττηθείς ήταν ο νικητής της πρώτης Κυριακής συγκεντρώνοντας 180 ψήφους έναντι 126 του Παν. Μεταξά. Είχε, δηλαδή, ο Φάνης Παπαναγιωτάκης σαφές προβάδισμα, που σε τέτοιες εκλογές ενισχύονται κιόλας από την αποχή της δεύτερης Κυριακής. Και πράγματι στις προχθεσινές κάλπες προσήλθαν 75 λιγότεροι δικηγόροι. Κι όμως παρατηρήθηκε αξιοσημείωτη ανατροπή, που δείχνει ότι η πλειοψηφία των χαμένων της πρώτης Κυριακής συσπειρώθηκε γύρω από τον νέο πρόεδρο Παναγιώτη Μεταξά.

Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Προαναφέραμε ότι οι εν λόγω κάλπες ήταν κομματικά αχρωμάτιστες, καθώς ουδείς κομματικός σχηματισμός της Πάτρας ενεργοποιήθηκε για να προσφέρει στήριξη και να κάνει ψηφοθηρία υπέρ των 6 υποψήφιων προέδρων (πλην της περίπτωσης του στηριχθέντος από το ΚΚΕ Βασίλη Ασπρούλια). Χαρακτηριστική δε, είναι η επισήμανση ότι ουδείς εκ των «6» είχε προέλευση από τον ΣΥΡΙΖΑ ή τα άλλα κόμματα της Αριστεράς, για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Σε αυτό το πλαίσιο οδηγήθηκε η εκλογική διαδικασία στη δεύτερη Κυριακή, με δύο αντιπάλους που σε ατομικό επίπεδο δεν στερούνταν, φυσικά, πολιτικής ταυτότητας.

Ο μεν Παναγιώτης Μεταξάς δεν είναι κρυφό ότι προσδιορίζεται από «τον ευρύτερο χώρο του ΠΑΣΟΚ», ενώ ο Φάνης Παπαναγιωτάκης κινείται στον αντίστοιχο της «Νέας Δημοκρατίας».

ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ

Κι αν τα κόμματα έμειναν αμέτοχα, δεν συνέβη το ίδιο με πλειάδα μελών του Δικηγορικού Συλλόγου, που έβαλαν στην επιχειρηματολογία τους τις πολιτικές αναφορές των δύο υποψήφιων προέδρων και έκαναν σχετικό «μασάζ» στους συναδέλφους τους, το οποίο όπως προκύπτει από το αποτέλεσμα αποδείχθηκε αποτελεσματικότερο για τον Παναγιώτη Μεταξά, αφού ήταν μεγαλύτερη η δεξαμενή των κεντροαριστερών μελών του Δικηγορικού Συλλόγου.

Κατά μια έννοια, δηλαδή, η συμπεριφορά τους στην κάλπη συνιστά και «υπόδειξη» στις ηγεσίες των κομμάτων της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης για συγκλίσεις και διαμόρφωση όρων συμμαχικής δράσης.

ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ

Πάντως, όπως τονίζεται σε κύκλους της κοινότητας συνέτρεξαν κι άλλοι λόγοι που κι αυτοί συνέτειναν για να γείρει η πλάστιγγα υπέρ του Παναγιώτη Μεταξά. Κυριότερος ίσως ότι τα παλιότερα μέλη του Συλλόγου τάχθηκαν στο πλευρό του νικητή, διότι ηλικιακά ήταν πιο «οικείος» σε αυτά, σε σχέση με τον Παπαναγιωτάκη, ο οποίος μετράει λιγότερα χρόνια δικηγορίας.

Και κάτι τελευταίο. Ως ένα βαθμό ισχύει και η άποψη ότι ο ηττημένος της προχθεσινής Κυριακής δεν μπόρεσε να πείσει την πλειοψηφία για το ιδιότυπο «ασυμβίβαστο» του με το Δικαστικό Μέγαρο, ένεκα συγγένειας…

ΝΕΟΙ ΕΦΕΤΕΣ

Τέσσερις δικαστικοί λειτουργοί που μέχρι πρόσφατα υπηρετούσαν ως πρόεδροι Πρωτοδικών προήχθησαν σε εφέτες και συνεχίζουν να ασκούν τα νέα καθήκοντά τους στην Πάτρα και το Αίγιο.

Συγκεκριμένα, οι προαγωγές αφορούν τους Ευάγγελο Κωστακιώτη, Ελένη Μποσιώλη και Ελένη Ταπεινού (Πάτρα) και τον Μιχάλη Τσέφα (Αίγιο).

