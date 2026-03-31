Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη λόγω κακοκαιρίας

Αναβολή παίρνει η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης, η οποία είχε ενταχθεί στον νέο κύκλο διπλωματικών επαφών της Αθήνας με τη λιβυκή ηγεσία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η μετάβαση δεν θα γίνει αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Η επίσκεψη στην Τρίπολη επρόκειτο να ακολουθήσει το ταξίδι του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχε σειρά επαφών και είχε παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ελληνικού Γενικού Προξενείου. Η μετάβαση στην Τρίπολη θεωρούνταν το δεύτερο σκέλος αυτής της διπλωματικής κινητικότητας, με στόχο τη συνέχιση των επαφών και με την άλλη πλευρά του λιβυκού πολιτικού συστήματος.

Η αναβολή αποδίδεται στην κακοκαιρία που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να μην επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση της πτήσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίσκεψη δεν ματαιώνεται οριστικά, αλλά μετατίθεται, με τη νέα ημερομηνία να αναμένεται να καθοριστεί σε συνεννόηση με τις λιβυκές αρχές, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση.

Η εξέλιξη δεν αλλάζει, πάντως, τη βαρύτητα που δίνει η Αθήνα στο λιβυκό μέτωπο. Το τελευταίο διάστημα η ελληνική διπλωματία έχει επαναφέρει ψηλά στην ατζέντα τις σχέσεις με τη Λιβύη, με αιχμή ζητήματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες, η μετανάστευση και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας και στα δύο κέντρα εξουσίας της χώρας.

