Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη λόγω κακοκαιρίας

Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, η προγραμματισμένη επίσκεψη του Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης, καθώς αναβλήθηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται στην περιοχή. Η μετάβαση δεν ακυρώνεται, αλλά μετατίθεται για το επόμενο διάστημα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Αναβάλλεται η επίσκεψη Γεραπετρίτη στην Τρίπολη λόγω κακοκαιρίας
31 Μαρ. 2026 13:34
Pelop News

Αναβολή παίρνει η προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην Τρίπολη της Λιβύης, η οποία είχε ενταχθεί στον νέο κύκλο διπλωματικών επαφών της Αθήνας με τη λιβυκή ηγεσία. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η μετάβαση δεν θα γίνει αύριο, Τετάρτη 1 Απριλίου, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Η επίσκεψη στην Τρίπολη επρόκειτο να ακολουθήσει το ταξίδι του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στη Βεγγάζη, όπου τις προηγούμενες ημέρες είχε σειρά επαφών και είχε παραστεί στα εγκαίνια του νέου κτηρίου του ελληνικού Γενικού Προξενείου. Η μετάβαση στην Τρίπολη θεωρούνταν το δεύτερο σκέλος αυτής της διπλωματικής κινητικότητας, με στόχο τη συνέχιση των επαφών και με την άλλη πλευρά του λιβυκού πολιτικού συστήματος.

Η αναβολή αποδίδεται στην κακοκαιρία που επηρεάζει την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, με τις μετεωρολογικές συνθήκες να μην επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση της πτήσης. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίσκεψη δεν ματαιώνεται οριστικά, αλλά μετατίθεται, με τη νέα ημερομηνία να αναμένεται να καθοριστεί σε συνεννόηση με τις λιβυκές αρχές, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση.

Η εξέλιξη δεν αλλάζει, πάντως, τη βαρύτητα που δίνει η Αθήνα στο λιβυκό μέτωπο. Το τελευταίο διάστημα η ελληνική διπλωματία έχει επαναφέρει ψηλά στην ατζέντα τις σχέσεις με τη Λιβύη, με αιχμή ζητήματα όπως οι θαλάσσιες ζώνες, η μετανάστευση και η ενίσχυση της ελληνικής παρουσίας και στα δύο κέντρα εξουσίας της χώρας.

15:52 Χέγκσεθ προς Ιράν: Αν δεν υπάρξει συμφωνία, ο πόλεμος θα κλιμακωθεί
15:44 Συμμετοχή του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Πατρών στον 4ο Ημιμαραθώνιο Πάτρας
15:44 Βασιλιάς Κάρολος: Το Παλάτι επιβεβαίωσε το ταξίδι του στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου
15:36 Επίτιμο διδακτορικό στον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ για την πορεία και το έργο του
15:32 Το αντίο της Ελλάδας στη Μαρινέλλα – Με χειροκροτήματα έφυγε η σορός από τη Μητρόπολη Αθηνών ΦΩΤΟ
15:32 Ισχυρή τεχνολογία για την κουζίνα και το σπίτι: Η SILVERCREST και ο Andre Agassi εστιάζουν στην υψηλή τεχνολογία και την ανθρώπινη επαφή
15:28 Γραφείο Προϋπολογισμού: Πιο δύσκολο το οικονομικό τοπίο με φόντο τις γεωπολιτικές εντάσεις
15:25 Ισραήλ για Ιράν: Νέο κύμα επιθέσεων και προετοιμασία για σύγκρουση εβδομάδων
15:24 Επιμελητήριο Αχαΐας: Να προχωρήσει άμεσα, με τεκμηρίωση και σαφές χρονοδιάγραμμα, η επαναλειτουργία του Οδοντωτού
15:16 ΕΕ σε συναγερμό για την ενέργεια: Κάλεσμα για μείωση κατανάλωσης λόγω κρίσης στον Περσικό Κόλπο
15:15 Τραμπ προς συμμάχους για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν θέλετε πετρέλαιο, πάρτε το μόνοι σας»
15:13 Το τελευταίο αντίο στη Μαρινέλλα: «Αρχόντισσα» και «καπετάνισσα» την αποχαιρέτησε η Χαρούλα Αλεξίου
15:08 ΔΥΠΑ: Πάνω από 104 εκατ. ευρώ για επιδόματα ανεργίας – Πληρωμές Μαρτίου με επίκεντρο την κοινωνική στήριξη
15:00 Πάτρα: Πάσχα με «φρένο» στην αγορά – Καθεστώς… ακινησίας και αβεβαιότητας από τους καταναλωτές
14:58 Θεσσαλονίκη: Συναγερμός στον Λευκό Πύργο όταν νεαρός απείλησε να πέσει στο κενό
14:56 Χάρις Αλεξίου για Μαρινέλλα: «Άφησες την τελευταία σταγόνα της φωνής σου στον βωμό του Ηρωδείου»
14:53 Με επιτυχία η παρουσίαση της δράσης «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας» στην Ηλεία
14:51 Μαρινέλλα: Η οικογένειά της την αποχαιρέτησε συντετριμμένη στη Μητρόπολη
14:48 Καρυστιανού κατά Σεβαστίδη: «Κατάφωρη προσβολή στο Σύνταγμα και στη Δικαιοσύνη»
14:45 Ερώτηση Σκιαδαρέση για την επανένταξη της Ηλείας στον ακαδημαϊκό χάρτη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
