Αναβλήθηκαν τα πάντα στο Madrid Open και οι αγώνες των Τσιτσιπά, Σάκκαρη

Χάος επικρατεί σε Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία, λόγω του μπλακ άουτ και των προβλημάτων με το ρεύμα σε όλες τις πόλεις. Αυτή την περίοδο διεξάγεται και το Madrid Open και σήμερα (28/04) ήταν προγραμματισμένο να έπαιζαν η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας θα αντιμετώπιζε τον Λορέντσο Μουζέτι, ενώ η Σάκκαρη θα αντιμετώπιζε τη Σβιτολίνα. Οι αγώνες θα μετατεθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Por motivos ajenos a la organización y para garantizar la seguridad, el apagón general que ha afectado a España este lunes 28 de abril, obliga a suspender tanto la sesión de día como de noche en el Mutua Madrid Open.#MMOPEN

