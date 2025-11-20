Αναβλήθηκε για 2 Δεκεμβρίου η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι να προσκομίσει τις πληρωμένες κλήσεις

Η δίκη της ηθοποιού Δήμητρας Ματσούκα αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου, προκειμένου να καταθέσει τις βεβαιώσεις πληρωμής των τροχονομικών παραβάσεων, ενώ μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερη. Είχε συλληφθεί στη Βουλιαγμένη για σειρά παραβάσεων του νέου ΚΟΚ.

Αναβλήθηκε για 2 Δεκεμβρίου η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι να προσκομίσει τις πληρωμένες κλήσεις
20 Νοέ. 2025 15:00
Pelop News

Για τις 2 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα, με το δικαστήριο να της δίνει αναβολή προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει εξοφλήσει τις κλήσεις που της επιβλήθηκαν από την Τροχαία. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερη.

Η γνωστή ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, ακολουθώντας την αυτόφωρη διαδικασία έπειτα από τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη το προηγούμενο βράδυ. Οι παραβάσεις αφορούσαν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και, σύμφωνα με την Τροχαία, εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς πινακίδες στο όχημά της. Παράλληλα, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε κατανάλωση αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», η ίδια εξήγησε ότι το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί τον Σεπτέμβριο λόγω παράνομου παρκαρίσματος, ενώ οι πινακίδες του οχήματός της αφαιρέθηκαν την περασμένη Κυριακή. Όπως ανέφερε, το αυτοκίνητο είχε παραμείνει στο θέατρο και, αφού είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, αποφάσισε το βράδυ της Τετάρτης να το μεταφέρει στο σπίτι της.

Επεσήμανε επίσης πως οι άνδρες της Τροχαίας που τη σταμάτησαν ήταν «εξαιρετικοί» στη συμπεριφορά τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:04 Θεσσαλία: Δύο νέες συλλήψεις για παραβιάσεις μέτρων κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων
17:00 Ωρα κρουαζιέρας για τη Δυτ. Ελλάδα: Ξεκάθαρο μήνυμα Μητσοτάκη για την Πάτρα
17:00 Δήμητρα Παπαδήμα: «Η Πηνελόπη Δέλτα είναι μια φωτιά που δεν σβήνει – Με καίει και με γεννά ξανά»
16:53 Λύγισε ο Αλέξης Τσίπρας στην κηδεία Φλαμπουράρη: «Αλέκο, δεν σε αποχαιρετώ – Θα είσαι πάντα στο DNA μας»
16:46 Κόσοβο: Πρόωρες βουλευτικές εκλογές στις 28 Δεκεμβρίου
16:38 Χανιά: Μαθητής 16 ετών στο νοσοκομείο μετά από ξυλοδαρμό από συμμαθητή του μέσα στο σχολείο
16:30 Συνέδριο ΕΛΣΕΚΕΚ: Η μελέτη της Data Consultants για το μέλλον της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα
16:28 Ορειβατικά παπούτσια – Μπορούν Αυτά τα Παπούτσια να Είναι Πρακτικά και Μοδάτα σε Urban Σύνολα;
16:23 Πειραιάς: Συνελήφθη 34χρονος που επιτέθηκε και τραυμάτισε οδηγό ταξί
16:16 Δυναμική έναρξη στο ΕΛΣΕΚΕΚ 2025: «Επαγγελματική κατάρτιση: Κλειδί για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων»
16:07 Πολύεδρο: Ένα εικαστικό Σάββατο για μικρούς και μεγάλους
16:00 Πάτρα: Είδος προς εξαφάνιση τα περίπτερα, τι λένε στην «Π» οι επαγγελματίες
15:59 ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 132 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο, δείτε το ΦΕΚ
15:52 Νέα τουρκική πρόκληση στο Αγαθονήσι: Προειδοποιητικές βολές από το Λιμενικό
15:45 Ευλογιά αιγοπροβάτων: 20 νέα μέτρα θωράκισης της κτηνοτροφίας
15:33 Πάτρα: Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
15:27 108 Ταινίες, 70 Δημιουργοί, 16 Πόλεις: Ξεκινά το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου
15:26 Τελευταίο αντίο στον Αλέκο Φλαμπουράρη: Βαρύ το κλίμα στο Πάρκο Ελευθερίας ΦΩΤΟ
15:16 ΕΛΣΤΑΤ: Μικρή άνοδος στον τουρισμό τον Σεπτέμβριο, θετικά πρόσημα σε αφίξεις και διανυκτερεύσεις
15:07 Πορτογαλία: Απίστευτο περιστατικό bullying σε σχολείο, του ακρωτηρίασαν δύο δάχτυλα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ