Αναβλήθηκε για 2 Δεκεμβρίου η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα: Ελεύθερη μέχρι να προσκομίσει τις πληρωμένες κλήσεις

Για τις 2 Δεκεμβρίου μεταφέρθηκε η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα, με το δικαστήριο να της δίνει αναβολή προκειμένου να προσκομίσει τις βεβαιώσεις ότι έχει εξοφλήσει τις κλήσεις που της επιβλήθηκαν από την Τροχαία. Μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερη.

Η γνωστή ηθοποιός έφτασε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, ακολουθώντας την αυτόφωρη διαδικασία έπειτα από τη σύλληψή της στη Βουλιαγμένη το προηγούμενο βράδυ. Οι παραβάσεις αφορούσαν τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και, σύμφωνα με την Τροχαία, εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, χωρίς δίπλωμα οδήγησης και χωρίς πινακίδες στο όχημά της. Παράλληλα, το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε έδειξε κατανάλωση αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια.

Μιλώντας σε δημοσιογράφο της εκπομπής «Το Πρωινό», η ίδια εξήγησε ότι το δίπλωμά της είχε αφαιρεθεί τον Σεπτέμβριο λόγω παράνομου παρκαρίσματος, ενώ οι πινακίδες του οχήματός της αφαιρέθηκαν την περασμένη Κυριακή. Όπως ανέφερε, το αυτοκίνητο είχε παραμείνει στο θέατρο και, αφού είχε ρεπό τη Δευτέρα και την Τρίτη, αποφάσισε το βράδυ της Τετάρτης να το μεταφέρει στο σπίτι της.

Επεσήμανε επίσης πως οι άνδρες της Τροχαίας που τη σταμάτησαν ήταν «εξαιρετικοί» στη συμπεριφορά τους.

