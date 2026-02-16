Αναβλήθηκε η επίσκεψη Ερντογάν στο Άμπου Ντάμπι: Τι συνέβη, γιατί διαγράφηκε το αρχικό μήνυμα της Τουρκικής προεδρίας

Η προγραμματισμένη για σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 επίσκεψη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Άμπου Ντάμπι αναβλήθηκε, όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία.

Σύμφωνα με αρχική ανάρτηση του γραφείου επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) το βράδυ της Κυριακής, ο Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν (γνωστό ως MBZ), εξέφρασε τη λύπη του για το «πρόβλημα υγείας» που αντιμετωπίζει ο ηγέτης των Εμιράτων και του ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση. Το μήνυμα διευκρίνιζε ότι η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριστεί κατάλληλα.

Το αρχικό μήνυμα διαγράφηκε γρήγορα από τους επίσημους λογαριασμούς της τουρκικής προεδρίας στο X, ενώ το κρατικό δίκτυο TRT αφαίρεσε από σχετικό άρθρο του την αναφορά στο πρόβλημα υγείας. Σε νεότερη ανάρτηση, η προεδρία ανέφερε απλώς ότι οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να αναβληθεί η συνάντηση για αργότερα, χωρίς να διευκρινίζει τον λόγο.

Ούτε η τουρκική προεδρία ούτε οι αρχές των ΗΑΕ έχουν απαντήσει σε ερωτήματα δημοσιογραφικών πρακτορείων (όπως το Γαλλικό Πρακτορείο AFP) σχετικά με την υπόθεση. Οι αρχές των Εμιράτων δεν έχουν ανακοινώσει οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας του 64χρονου προέδρου.

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο το βράδυ το γραφείο του Μπιν Ζαγιέντ δημοσίευσε φωτογραφίες από συνάντησή του με τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, όπου εμφανιζόταν χαμογελαστός και σε καλή κατάσταση.

Η επίσκεψη Ερντογάν είχε προγραμματιστεί στο πλαίσιο προσπαθειών ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Τουρκίας – ΗΑΕ, μετά από περίοδο εντάσεων, με αναμενόμενες συζητήσεις για εμπορική και οικονομική συνεργασία.

