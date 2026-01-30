Αναβολή του αγώνα Koumaria Trail series λόγω καιρικών συνθηκών

Λόγω των προβλέψεων για κακές καιρικέ συνθήκες το Σαββατοκύριακο, οι διοργανωτές του ορεινού αγώνα Koumaria Trail series ανακοίνωσαν πριν λίγο την αναβολή του αγώνα και τη μετάθεση του για άλλη ημερομηνία.

Η ανακοίνωση των διοργανωτών:

​Σας ενημερώνουμε ότι ο αγώνας αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας.

​Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων, των εθελοντών και των παρευρισκόμενων.

​📩 Θα υπάρξει νέα ενημέρωση εντός της ημέρας σχετικά με τη νέα ημερομηνία διεξαγωγής.

​🙏 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΟΙ την ανάρτηση ώστε να ενημερωθούν έγκαιρα όλοι οι ενδιαφερόμενοι και να μην μεταβεί ο κόσμος στην Achaia Clauss.

​Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».

Ο ορεινός αγώνας Koumaria Trail Series 2026, είναι μια γιορτή αθλητισμού και φύσης που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Αχαΐας Κλάους.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει αγώνες ορεινού τρεξίματος για όλες τις ηλικίες και επίπεδα, καθώς και παράλληλες δράσεις για παιδιά και συνοδούς, σε ένα μοναδικό φυσικό τοπίο με έντονο ιστορικό και πολιτιστικό χαρακτήρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



