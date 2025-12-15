Ανδρέας Κατσανιώτης: Η Περιφερειακή ανάπτυξη απαιτεί νέα μεγάλη ιδέα. Από την απορρόφηση πόρων στο πραγματικό αποτύπωμα στις ζωές των πολιτών

Στην Ολομέλεια της Βουλής μίλησε χθες ο βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, θέτοντας στο επίκεντρο την ανάγκη για μια νέα, ολοκληρωμένη πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης.

Ο κ. Κατσανιώτης υπογράμμισε ότι ο Προϋπολογισμός δεν αποτελεί μια απλή λογιστική καταγραφή, αλλά μια βαθιά πολιτική επιλογή που αποκαλύπτει αν η χώρα περιορίζεται στη διαχείριση του παρόντος ή αν επενδύει συνειδητά στο μέλλον. Σε ένα περιβάλλον έντονων ευρωπαϊκών και διεθνών ανακατατάξεων, όπως ανέφερε, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων, αλλά η αποτελεσματικότητά τους και το αποτύπωμα που αφήνουν στην πραγματική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ελληνική περιφέρεια, προειδοποιώντας ότι η αναπτυξιακή υπερσυγκέντρωση σε λίγα μεγάλα αστικά κέντρα διευρύνει τις ανισότητες και αποδυναμώνει τον κοινωνικό και παραγωγικό ιστό της χώρας. Όπως τόνισε, η περιφέρεια χάνει πληθυσμό, υπηρεσίες και ευκαιρίες, γεγονός που εντείνει την εσωτερική μετανάστευση και στερεί από τη χώρα πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Ο βουλευτής Αχαΐας ανέδειξε τον ρόλο των μικρών και μεσαίων πόλεων ως βασικών πυλώνων συνοχής και ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι μπορούν να λειτουργήσουν ως κόμβοι υγείας, εκπαίδευσης, διοίκησης και παραγωγής για τις ευρύτερες περιοχές γύρω τους. Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία των επαρχιακών και αγροτικών υποδομών, οι οποίες αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε βασικές υπηρεσίες.

Κλείνοντας, ο Ανδρέας Κατσανιώτης έκανε λόγο για την ανάγκη μιας «νέας μεγάλης ιδέας» για την περιφέρεια, που θα μετατρέπει τους δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους σε πραγματικούς πολλαπλασιαστές ανάπτυξης, θα ενώνει τη χώρα και θα δημιουργεί προϋποθέσεις παραμονής και προοπτικής για τους πολίτες εκτός των μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων. Όπως σημείωσε, η ουσιαστική σύγκλιση δεν αποτυπώνεται στους πίνακες, αλλά στην καθημερινότητα των ανθρώπω

