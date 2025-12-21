Ανδρέας Ρέγκλης: «Μη μασάς, Ζωή. Είμαστε μαζί σου και σου λέμε για ακόμα μια φορά «προχώρα».

Ο γνωστός δικηγόρος Πατρών Ανδρέας Ρέγκλης και στέλεχος της Πλεύσης Ελευθερίας στην Αχαϊα, πήρε ξεκάθαρη θέση με αφορμή τις κατηγορίες που εκτοξεύονται από πολλές κατευθύνσεις κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Και το έκανε με μακροσκελή τοποθέτησή του: «Όταν ένας άνθρωπος, για να μην αποδεχτεί την κωλοτούμπα του Τσίπρα που έκανε το «όχι» – «ναι» (ο οποίος φυσικά έκανε και πολλά άλλα πράγματα, όπως το να μη διερευνήσει αν το χρέος που είχε επωμιστεί η χώρα μας μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να χαρακτηριστεί παράνομο, καθώς και το να μη διεκδικήσει τις γερμανικές αποζημιώσεις) όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος προτίμησε να παρατήσει το αξίωμα της Προέδρου της Βουλής και το βουλευτικό αξίωμα για να επιστρέψει στην καθημερινότητα και στο επάγγελμά του, ίσως κάποιοι να νόμιζαν ότι ξεμπέρδεψαν.

Όμως αυτή η στάση —που είναι και στάση ζωής— αποδεικνύεται σήμερα ότι δεν ήταν πρόσκαιρη και ευκαιριακή. Αυτή η στάση ζωής είναι που τον φέρνει όντως ψηλά στις δημοσκοπήσεις, γιατί ως απλός άνθρωπος και ψηφοφόρος μπορείς να εμπιστευτείς κάποιον που δεν σταματά να αγωνίζεται για αυτά που λίγο-πολύ όλοι απαιτούν.

Και ενώ τη χτυπούσαν ότι είναι μονοθεματική και ότι καπηλεύεται τον πόνο των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους στο έγκλημα των Τεμπών, σήμερα ψελλίζουν ότι «άλλαξε πεδίο» και «δίνει σόου» στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό που αποδεικνύεται όμως είναι ότι τα εγκλήματα, τα σκάνδαλα, οι μίζες, τα κουκουλώματα και τα μπαζώματα είναι τόσο πολλά, που δεν επιτρέπουν —ακόμα κι αν ήθελες— να κάνεις τα στραβά μάτια και να είσαι μονοθεματικός.

Τα θέματα τα έχει θέσει η ίδια η πραγματικότητα, και η Ζωή Κωνσταντοπούλου απλώς βρίσκεται εκεί που πρέπει, για να τα αποκαλύψει, να τα φωτίσει και να τα πει με δυνατή φωνή μπροστά στις κάμερες και πάνω στη σκηνή , αυτά που λίγο-πολύ όλοι μας λέμε πίσω από τις κάμερες, στις ιδιωτικές μας συζητήσεις, αλλά νομίζαμε ότι δεν υπάρχει κανείς με τη δύναμη να τα φωνάξει, να τα βροντοφωνάξει, εκεί μπροστά.

Όλοι εμείς νιώθουμε τώρα ότι, δεν είναι εύκολο, αλλά έχει νόημα να μάχεσαι και να φωνάζεις για το δίκιο, και αυτό θα εκφραστεί και στις κάλπες όταν έρθει η ώρα. Και αν το θεωρούν «σόου», και αν χρειάζεται φωνή για να ακουστούν, ναι χρειάζεται.

Γιατί απλά τόσα χρόνια κατάφεραν να έχουν κάνει τη Βουλή μαγαζάκι τους, να χτυπά ο ένας τον άλλον στην πλάτη, να εναλλάσσονται στην εξουσία και προφανώς στα σκάνδαλα και στις μίζες.

Δεν είναι φωνή χωρίς αιτία. Ας φροντίσουμε όλοι μας να μην είναι φωνή βοώντος εν τη ερήμω.

Προσπαθούν βέβαια τα δεξιά τρολ συνεπικουρούμενα από τους υπουργούς και βουλευτές της ΝΔ να μας πείσουν πως δεν είναι φυσιολογικό να αντιδράς στον τεράστιο όγκο σκανδάλων στον οποίο εμπλέκονται κυβερνητικά στελέχη, με γνώστη των σκανδάλων αυτών, τον ίδιο το πρωθυπουργό (εκτός κι αν πιστεύετε ότι είναι τόσο εύκολο πια να περνάνε όλα κάτω από τη μύτη του…… ).

Σκάνδαλα για τα οποία δεν παρεμβαίνει η δικαστική εξουσία ( παρά μόνο όταν ξεφύγει από τον εσωτερικό κλοιό και αναλάβει θέση στην ευρωπαϊκή εισαγγελία) εξαιτίας της διαπλοκής μέσω σχέσεων εξ αγχιστείας ή προσωπικών συμφερόντων δικαστικής και εκτελεστικής εξουσίας.

Η Ζωή είναι η μοναδική που θέτει αυτή τη σύγκρουση συμφερόντων αυτών των σχέσεων και για αυτό δέχεται αυτόν τον ανηλεή πόλεμο που φτάνει τις περισσότερες φορές σε όρους ψυχιατρικόποίησης της υπόστασης της.

Μην μασάς, δεν μασάμε, είμαστε μαζί σου και σου λέμε για ακόμα μια φόρα: «Προχώρα Ζωή».

