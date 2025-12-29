Ανδρικόπουλος: «Χάσαμε βαθμούς από δικά μας λάθη»

Ενας από τους παίκτες που έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής την φετινή πορεία του ΝΟΠ είναι ο Νίκος Ανδρικόπουλος ο οποίος μίλησε στην «ΠτΔ» και έκανε τον απολογισμό της ομάδας για το πρώτο κομμάτι του 2025, ενώ αναφέρθηκε και στον στόχο του 2026.

Ο πατρινός πολίστας, τόνισε: «Στις πρώτες 11 αγωνιστικές δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι με την συγκομιδή των βαθμών που μαζέψαμε. Χάσαμε πολλούς βαθμούς από δικά μας λάθη, αλλά όλα αυτά πρέπει να τα αφήσουμε στο 2025. Πλέον, με το νέο έτος κοιτάμε να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς ξανά και να κάνουμε την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να έρθουν οι νίκες που θα μας κρατήσουν στην κατηγορία.

Τέλος, εύχομαι σε όλους να περάσουν ευχάριστα στις γιορτές με τους δικούς τους ανθρώπους και να έχουμε όλοι υγεία».

