Ανδρομάχη: «Έχω απιστήσει σε σχέση μου, ήταν λάθος που δεν έφυγα»

Η τραγουδίστρια μίλησε ανοιχτά για ένα λάθος του παρελθόντος, εξηγώντας πως τότε δεν είχε τη δύναμη να βάλει τέλος σε μια σχέση που την κρατούσε εγκλωβισμένη.

07 Απρ. 2026 17:15
Η Ανδρομάχη προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι στο παρελθόν έχει υπάρξει άπιστη σε σχέση της, κάτι που σήμερα χαρακτηρίζει ξεκάθαρα ως «μια βλακεία». Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η στάση αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά μέσα από μια περίοδο κατά την οποία ένιωθε πως δεν μπορούσε να απομακρυνθεί από τον τότε σύντροφό της.

Η ίδια μίλησε για το θέμα στο vidcast Daily Kous Kous, ενώ το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τρίτης 7 Απριλίου 2026 στην εκπομπή Happy Day. Εκεί παραδέχτηκε ότι είχε φτάσει σε ένα σημείο έντονης συναισθηματικής εξάρτησης, περιγράφοντας πως είχε πάθει το σύνδρομο του «δεν μπορώ να φύγω».

 

Η εξομολόγηση για τη σχέση που δεν μπορούσε να κλείσει

Όπως ανέφερε, χρειάστηκε περίπου δύο χρόνια για να ολοκληρωθεί εκείνη η κατάσταση, καθώς ένιωθε ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι είχε ζήσει και τον χωρισμό των γονιών της μαζί του, κάτι που φαίνεται πως έκανε ακόμη πιο δύσκολη για εκείνη την απόφαση να φύγει.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε πως τότε της φαινόταν σχεδόν αδιανόητο να προχωρήσει χωρίς εκείνον, παρότι σήμερα βλέπει πιο καθαρά το λάθος της και μιλά γι’ αυτό χωρίς περιστροφές. Μέσα από τη συγκεκριμένη εξομολόγηση, η Ανδρομάχη έδωσε μια πιο ανθρώπινη και ειλικρινή διάσταση σε μια δύσκολη προσωπική εμπειρία, παραδεχόμενη ότι πολλές φορές οι άνθρωποι μένουν σε καταστάσεις που έχουν ήδη τελειώσει, επειδή απλώς δεν βρίσκουν τη δύναμη να αποχωρήσουν.

