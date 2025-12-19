Ανδρουλάκης για ΕΛΤΑ: «Δεν είναι εξυγίανση, είναι επίδειξη εξουσίας πάνω στο δημόσιο χρήμα»

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολιάζει τις εξελίξεις γύρω από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και ασκεί δριμεία κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για «κράτος-λάφυρο» και συνειδητή κατασπατάληση δημόσιων πόρων.

Όπως επισημαίνει, το κλείσιμο υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ στην περιφέρεια με ενοίκια μόλις 270 ευρώ δεν μπορεί να χαρακτηριστεί «εξυγίανση», όταν –όπως αναφέρει– τα κεντρικά γραφεία κοστίζουν 180.000 ευρώ τον μήνα, ενώ πάνω από 300.000 ευρώ δαπανήθηκαν για έπιπλα και διακόσμηση. «Πρόκειται για επίδειξη εξουσίας πάνω στο δημόσιο χρήμα», τονίζει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστηρίζει ότι τα ΕΛΤΑ δεν απέτυχαν, αλλά «υπονομεύτηκαν», επιρρίπτοντας ευθύνες στο κράτος για τη μη διασφάλιση της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας και για την ανεξέλεγκτη αύξηση των απευθείας αναθέσεων. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, 50 εκατ. ευρώ δαπανήθηκαν για συμβουλευτικές και νομικές υπηρεσίες, ενώ «γαλάζια κομματικά στελέχη, βουλευτές και υποψήφιοι ευρωβουλευτές» έλαβαν συνολικά 836.000 ευρώ από τη διοίκηση του οργανισμού.

Ιδιαίτερα αιχμηρός είναι και για συγκεκριμένες δαπάνες που, όπως σημειώνει, έγιναν λίγο μετά την απόφαση για κλείσιμο υποκαταστημάτων. Αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι τέσσερις ημέρες μετά την απόφαση διατέθηκαν 461.000 ευρώ για ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης ευθύνης στελεχών της διοίκησης, ενώ ακολούθησαν και άλλες δαπάνες, όπως 3.000 ευρώ για εικόνες, 18 ημέρες μετά το «λουκέτο».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σημειώνει ότι η ταχυδρομική αγορά και το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσονται με διψήφιους ρυθμούς, υποστηρίζοντας πως τα ΕΛΤΑ χάνουν μερίδιο όχι επειδή «μίκρυνε η πίτα», αλλά επειδή «κάποιοι φρόντισαν να τη μοιράσουν αλλού». Κάνει, επίσης, λόγο για συστηματική απαξίωση του οργανισμού με φόντο την ιδιωτικοποίησή του, ενώ επικρίνει κυβερνητικά στελέχη που, όπως αναφέρει, εμφανίζονται εκ των υστέρων ανήξερα.

«Το σκάνδαλο αυτό είναι η ωμή εκδοχή του κράτους-λάφυρου: δημόσιο χρήμα με αδιαφάνεια, ιδιωτικά συμφέροντα άνευ ορίων και κοινωνικό κόστος χωρίς ίχνος ντροπής», τονίζει, επισημαίνοντας ότι τα ΕΛΤΑ αποτελούσαν για πολλούς πολίτες –ιδίως στην περιφέρεια– την τελευταία επαφή με το κράτος.

Κλείνοντας, ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογραμμίζει ότι μετά από δεκαπέντε χρόνια αλλεπάλληλων κρίσεων, η κοινωνία περίμενε αλλαγή νοοτροπίας από το πολιτικό σύστημα. «Η υπόθεση των ΕΛΤΑ δείχνει ότι αυτό δεν συνέβη», αναφέρει, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία για εμμονή σε ρουσφετολογικές και πελατειακές πρακτικές και καταλήγοντας πως «ό,τι έγινε δεν ήταν λάθος πολιτική, ήταν επιλογή».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



