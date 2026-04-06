Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: «Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποδρομή» και ζητά εκλογές

Σε μετωπική σύγκρουση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη πέρασε ο Νίκος Ανδρουλάκης, απαντώντας στο τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για κυβέρνηση «σε αποδρομή», χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «βαθύ κράτος» και επανέφερε με έμφαση το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες.

06 Απρ. 2026 14:06
Σκληρή απάντηση στο τηλεοπτικό μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους πολιτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρίσκεται πλέον σε φάση αποδρομής, παρουσιάζοντας την παρέμβαση του πρωθυπουργού όχι ως πειστική απάντηση, αλλά ως ένδειξη πολιτικής φθοράς και αδυναμίας.

Στη δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να γυρίσει πλήρως το κυβερνητικό αφήγημα περί «βαθέος κράτους» εναντίον του ίδιου του πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταυτίζεται με το ρουσφέτι, τη διαφθορά, τις απευθείας αναθέσεις και την ατιμωρησία. Παράλληλα, συνέδεσε την κριτική του όχι μόνο με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και με το ζήτημα των υποκλοπών, επαναφέροντας στο προσκήνιο όλο το πλέγμα των υποθέσεων που το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι βαραίνουν πολιτικά το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέμεινε ότι η χώρα δεν μπορεί να συνεχίσει με την ίδια κυβέρνηση και ζήτησε ευθέως εκλογές, παρουσιάζοντάς τες ως τη μόνη καθαρή πολιτική απάντηση στην κρίση εμπιστοσύνης που, κατά την εκτίμησή του, έχει διαμορφωθεί. Το αίτημα αυτό δεν είναι καινούριο, αλλά επανέρχεται πλέον με ακόμη πιο επιθετικό τρόπο μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις δικογραφίες που έχουν φτάσει στη Βουλή.

Με αυτή την τοποθέτηση, ο Νίκος Ανδρουλάκης δείχνει ότι επιλέγει γραμμή συνολικής πολιτικής σύγκρουσης με τον πρωθυπουργό, επιχειρώντας να μετατρέψει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε καταλύτη για ευρύτερες πολιτικές εξελίξεις. Το βασικό μήνυμα της Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι δεν αρκούν ούτε εξηγήσεις ούτε θεσμικές εξαγγελίες από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά απαιτείται, όπως υποστηρίζει, νέα λαϊκή εντολή.

