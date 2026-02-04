Ανδρουλάκης: «Το Σύνταγμα θέλει συναινέσεις, όχι συνταγματικό λαϊκισμό»

Σαφές πολιτικό και θεσμικό στίγμα έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ANT1, το πρωί της Τετάρτης (4.2.26), με αιχμή τη συνταγματική αναθεώρηση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναφερόμενος αρχικά στην πολύνεκρη τραγωδία με τους μετανάστες στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 άνθρωποι, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «οι κανόνες εμπλοκής πρέπει να προστατεύουν τις ανθρώπινες ζωές», υπογραμμίζοντας πως το ΠΑΣΟΚ αναμένει επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για να τοποθετηθεί υπεύθυνα.

Η συνταγματική αναθεώρηση και οι «κόκκινες γραμμές»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ότι το Σύνταγμα αποτελεί κατεξοχήν πεδίο συναινέσεων και εξήγησε τον ρόλο της προτείνουσας και της αναθεωρητικής Βουλής, τονίζοντας ότι το κόμμα του επιδιώκει συναίνεση στη δεύτερη φάση, ώστε να υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στο περιεχόμενο των άρθρων.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, ζητώντας την αποσύνδεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας από την παρεμπόδιση της δικαιοσύνης. Όπως είπε, «δεν πρέπει ποτέ ξανά οι βουλευτές της εκάστοτε πλειοψηφίας να μπορούν να εμποδίζουν τη διερεύνηση υποθέσεων υπουργών».

Στο ίδιο πλαίσιο, πρότεινε την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, σημειώνοντας ότι «είναι καταστροφικό η κυβέρνηση να διορίζει την ηγεσία της Δικαιοσύνης».

Για το άρθρο 16, επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ υπέρ της τροποποίησής του, με δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, τονίζοντας ότι «η εμπορευματοποίηση της Παιδείας έχει αποτύχει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Διαφάνεια και πολιτικό χρήμα

Κομβικό σημείο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ αποτελεί, όπως είπε, η συνταγματική κατοχύρωση της Διαύγειας και η ενίσχυση του ελέγχου του πολιτικού χρήματος. Ο Νίκος Ανδρουλάκης πρότεινε η Αρχή Διαφάνειας να καταστεί συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή, με αρμοδιότητα τον έλεγχο των πόθεν έσχες, των προεκλογικών δαπανών και της χρηματοδότησης των κομμάτων, ακόμη και σε εσωκομματικές εκλογές.





Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε ευθέως τη θεσμική αξιοπιστία της κυβέρνησης, αναρωτώμενος πώς ο πρωθυπουργός δηλώνει ότι επιθυμεί την αλλαγή του άρθρου 86, όταν –όπως είπε– το έχει αξιοποιήσει επανειλημμένα για να εμποδιστεί η διερεύνηση δικογραφιών.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις Ανεξάρτητες Αρχές και ειδικά στην ΑΔΑΕ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι δεν σεβάστηκε ούτε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 3/5, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση των υποκλοπών.

Σχολιάζοντας την πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση δημοσιονομικού «κόφτη», μίλησε για «συνταγματικό λαϊκισμό», επισημαίνοντας ότι ήδη υπάρχουν ισχυρά ευρωπαϊκά δημοσιονομικά πλαίσια. Αντίστοιχα, απέρριψε την πρόταση για κατάργηση της μονιμότητας στο Δημόσιο, σημειώνοντας ότι ακόμη και στο γερμανικό Σύνταγμα προβλέπεται προστασία της.

«Δεν είναι πρωθυπουργός μιας εβδομάδας»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι ο κ. Μητσοτάκης «δεν είναι πρωθυπουργός μιας εβδομάδας», αποδίδοντάς του ευθύνη για το υψηλό κόστος ζωής, τους χαμηλούς μισθούς και τη θεσμική υποβάθμιση. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι το ΠΑΣΟΚ θα αγωνιστεί για πολιτική αλλαγή με προοδευτικό πρόγραμμα.

Αναφερόμενος τέλος στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα του SAFE, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για παραπλανητικές δηλώσεις, ζητώντας «αλήθεια και σοβαρότητα στον δημόσιο διάλογο».

Κλείνοντας, ενόψει του συνεδρίου του Μαρτίου, επανέλαβε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πολιτική αλλαγή, με αγώνα, ενότητα και αξιοπιστία, απορρίπτοντας την εσωστρέφεια χωρίς πολιτικό περιεχόμενο.

