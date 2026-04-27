Ανείπωτη τραγωδία: Μητέρα δύο παιδιών, 44 χρόνων, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στον Αλμυρό Βόλου

Δεν χωράει ανθρώπου νους την ραγωδία στον Αλμυρό Βόλου. Μία γυναίκα ηλικίας 44 ετών και μητέρα δύο παιδιών έχασε τη ζωή της σε τροχαίο σήμερα (27.04.2026).

Δολοφονία Γιακουμάκη: Το μεγάλο μυστήριο με τα μηνύματα του «Γιώργου» στον πρώην σύντροφο της

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή του Πλατάνου Αλμυρού Βόλου, με θύμα τη 44χρονη μητέρα, κάτοικο Νέας Αγχιάλου.

Σύμφωνα με το thenewspaper.gr, η άτυχη γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών και εργαζόμενη στον Αλμυρό, κινούνταν με τη μηχανή της σε αγροτικό δρόμο, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες, μέχρι στιγμής, συνθήκες – έχασε τον έλεγχο και ξέφυγε από την πορεία της, καταλήγοντας σε διπλανό χωράφι.

Λίγα μέτρα παρακάτω, η μηχανή ανατράπηκε με αποτέλεσμα να καταπλακώσει τη 44χρονη και να της προκαλέσει σοβαρότατα τραύματα, κυρίως στο κεφάλι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.

