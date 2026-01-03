Ανεκτίμητη η πρόληψη

Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας μας υπενθυμίζει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και την ασφάλεια. Χρειάζεται υπευθυνότητα, πρόνοια και σεβασμός προς τους άλλους, ειδικά σε χώρους μαζικής συνάθροισης. Κάθε απροσεξία μπορεί να στοιχίσει ζωές. Η Πρωτοχρονιά, μια γιορτή χαράς, έγινε μάθημα για όλους: Η πρόληψη είναι ανεκτίμητη και η προστασία της ζωής δεν μπορεί να μπει σε δεύτερη μοίρα. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το δίδαγμα.

