03 Ιαν. 2026 10:23
Η τραγωδία στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας μας υπενθυμίζει την εύθραυστη ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και την ασφάλεια. Χρειάζεται υπευθυνότητα, πρόνοια και σεβασμός προς τους άλλους, ειδικά σε χώρους μαζικής συνάθροισης. Κάθε απροσεξία μπορεί να στοιχίσει ζωές. Η Πρωτοχρονιά, μια γιορτή χαράς, έγινε μάθημα για όλους: Η πρόληψη είναι ανεκτίμητη και η προστασία της ζωής δεν μπορεί να μπει σε δεύτερη μοίρα. Ας μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το δίδαγμα.

10:28 Προειδοποίηση για μεγάλο κύμα γρίπης στα μέσα Ιανουαρίου: «Ενας στους δέκα νοσηλεύεται»
10:23 Ανεκτίμητη η πρόληψη
10:21 Πού θα δείτε Ολυμπιακός – ΟΦΗ, Προμηθέας – ΑΕΚ και Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα
10:10 Ολυμπιακός: Η αποθεωτική υποδοχή στο ΣΕΦ μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού
10:08 Οι αγρότες επιστρέφουν σήμερα στα μπλόκα – Αύριο η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα
10:04 Βενεζουέλα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα μετά τις εκρήξεις στο Καράκας – «Ενήμεροι» οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ
10:00 Πάτρα – Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλείνει πάλι την Εγλυκάδα
9:47 Καιρός: Νέες βροχές με άνοδο της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες
9:39 Κραν Μοντανά: Τι δείχνουν οι φωτογραφίες και τα βίντεο για τον λόγο που η φωτιά στο μπαρ εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα
9:35 Βενεζουέλα: Νύχτα τρόμου με εκρήξεις και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού στο Καράκας
23:55 Νέα έκρηξη από το ηφαίστειο της Αίτνας ΒΙΝΤΕΟ
23:44 Ποδαρικό με νίκη στο ΟΑΚΑ για τον Ολυμπιακό – Κέρδισε 87-82 τον Παναθηναϊκό
23:34 Οι 5 ασκήσεις που βοηθούν στην καύση λίπους στην κοιλιά μετά τα 50
23:24 Ολες οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 9 Ιανουαρίου
23:10 «Avatar: Fire and Ash»: Κορυφή στο αμερικανικό box office την Πρωτοχρονιά
22:59 Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους την πρώτη Κυριακή του έτους
22:44 Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν
22:27 Τα τριήμερα και οι αργίες του 2026
22:11 Αιώνιοι φοιτητές: Ποιοι έχουν 10 ημέρες διορία για ένσταση πριν την οριστική διαγραφή
21:55 Έξι συμπτώματα κατάθλιψης στη μέση ηλικία που αυξάνουν τον κίνδυνο άνοιας
