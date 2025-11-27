Ανεμοστρόβιλος “σάρωσε” τη Φοινικούντα: Σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και ξενοδοχεία ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Εικόνες πρωτοφανούς καταστροφής καταγράφονται στη Φοινικούντα μετά τον ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή την Πέμπτη το πρωί. Σπίτια, επιχειρήσεις, δρόμοι και υποδομές υπέστησαν μεγάλες ζημιές, με τους κατοίκους να μιλούν για φαινόμενο που δεν έχουν ξαναζήσει.

Ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος, Παναγιώτης Καρβέλας, ανέφερε πως «τέτοιο φαινόμενο δεν έχει ξαναζήσει η περιοχή», επισημαίνοντας το μέγεθος της καταστροφής και τον φόβο που προκάλεσαν οι θυελλώδεις άνεμοι.

Οι κάτοικοι προσπαθούν ήδη να περισώσουν ό,τι μπορούν, αν και το ακριβές μέγεθος των ζημιών παραμένει έως τώρα ανυπολόγιστο. Πέρα από τις μεγάλες καταστροφές σε σπίτια, επιχειρήσεις και οδικό δίκτυο, σημαντικές ζημιές υπέστησαν και ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής, ενώ τροχόσπιτα παρασύρθηκαν ακόμη και 30 μέτρα από τη θέση τους.

Κάτοικοι περιγράφουν πως σώθηκαν «από θαύμα», καθώς με το που σχηματίστηκε ο ανεμοστρόβιλος άρχισαν να τρέχουν για να αποφύγουν τη μανία των ανέμων. Παράλληλα, η περιοχή παραμένει χωρίς ρεύμα, με τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ να προσπαθούν να φτάσουν στα πιο δύσβατα σημεία για να αποκαταστήσουν τις βλάβες.

