Ανέστης Ευαγγελόπουλος για Μενεγάκη: «Έπαθα σοκ όταν μου απάντησε στο μήνυμα»

Στο πλατό της Ναταλίας Γερμανού βρέθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος και, για ακόμη μία φορά, δεν έκρυψε τον ιδιαίτερο θαυμασμό που τρέφει για την Ελένη Μενεγάκη. Ο δημοσιογράφος μίλησε ανοιχτά για την προσπάθειά του να τη φέρει ως καλεσμένη στη διαδικτυακή του εκπομπή, παραδεχόμενος ότι η ανταπόκρισή της ήταν κάτι που δεν περίμενε καθόλου.

Όπως είπε, της έστειλε μήνυμα με πρόσκληση για να συμμετάσχει στο podcast του, έχοντας αρκετή αμηχανία και δισταγμό, καθώς την είχε συναντήσει μόνο μία φορά στο παρελθόν και δεν του ήταν εύκολο να κάνει το επόμενο βήμα. Παρ’ όλα αυτά, η Ελένη Μενεγάκη όχι μόνο του απάντησε, αλλά το έκανε άμεσα και με τρόπο που, όπως περιέγραψε, τον ξάφνιασε ευχάριστα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι παρακολουθεί την παρουσιάστρια από μικρή ηλικία και πως η αδυναμία του προς το πρόσωπό της είναι γνωστή. Γι’ αυτό και, όπως είπε, η απάντησή της τον σόκαρε, όχι μόνο επειδή τη θαυμάζει, αλλά και επειδή δεν συνηθίζεται πάντα να υπάρχει τέτοια ανταπόκριση σε αντίστοιχες προσεγγίσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι το μήνυμα που έλαβε ήταν ουσιαστικό και εξηγούσε τη στάση της, κάτι που τον έκανε να το εκτιμήσει ακόμη περισσότερο.

Στο ίδιο κλίμα, ο Ανέστης Ευαγγελόπουλος γύρισε προς τη Ναταλία Γερμανού και της είπε ότι και εκείνη του είχε κάνει αντίστοιχα εντύπωση, επειδή επίσης του απάντησε άμεσα και ξεκάθαρα. Η παρουσιάστρια, με το γνώριμο χιούμορ της, του υπενθύμισε ότι του έχει ήδη πει το «ναι» και ότι μέχρι το καλοκαίρι υπάρχει ακόμη χρόνος, δίνοντας έναν πιο ανάλαφρο τόνο στη συζήτηση.

Η αναφορά του στην Ελένη Μενεγάκη δεν ήρθε ως κάτι καινούργιο, αλλά ως συνέχεια μιας γνωστής επιθυμίας του να εξασφαλίσει κάποια στιγμή μια συνέντευξή της. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί και στο παρελθόν ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να τη φέρει στην εκπομπή του, μόνο που μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει ακόμη συμβεί. Η τελευταία αυτή αποκάλυψη, πάντως, δείχνει ότι τουλάχιστον η επικοινωνία μεταξύ τους έγινε και ότι η απάντηση που πήρε ήταν αρκετή για να τον αφήσει, όπως είπε, άφωνο.





