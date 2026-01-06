Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο
Ο Σπύρος Αντωνόπουλος επέλεξε να ξεκινήσει με αρκετούς βασικούς και να τους ξεκουράσει στο β’ ημίχρονο
Η Παναχαϊκή συνέτριψε τον Δαβουρλή με 9-0 στο γήπεδο Προαστείου και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.
Στο 5′ ο Σταθόπουλος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ των Καμπεράι 19′ 33′, Πετράτου 20′ 49′ Νιφορόπουλου 21′, Σταθόπουλου 62′, Αγγελόπουλου 74′, Τσεκούρα 87′.
ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ: Αρβανίτης, Νταουσιάνης, Κουρλέσης (79′ Σαραντής), Κορμπάκης, Κωνσταντόπουλος, Χρ. Σταματάκης, Σακελλαρόπουλος, Σ. Σταματάκης, Σταμάτης (79′ Λαλούσης), Παππάς, Μπερδές (60′ Βάρδας).
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος (60′ Πανταζόπουλος), Πετράτος, Σταθόπουλος, Κατσαΐτης, Κουτσιούδης, Γασπαρινάτος (56′ Τσεκούρας), Καμπεράι (46′ Μπαλάσκας), Νιφορόπουλος (46′ Αγγελόπουλος), Σμπόρας, Βερβίτας (46′ Γερολυμάτος), Συρμής.
Ολοκληρώνεται την Τετάρτη (7/1) η φάση των «32» με τα παιχνίδια:
Γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος, Δανιήλ.
Γηπ. Καμαρών, 14.30: Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος, Ζήκος.
Αναλυτικά τα ζευγάρια της επόμενης φάσης:
Κεραυνός – Θύελλα Πατρών
Λιμνοχώρι/Ατρόμητος – Αχιλλέας Καμ./Πήγασος
Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας
ΑΠΣ Πάτραι – Αχαϊκή
Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή
Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος
Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών
Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου
