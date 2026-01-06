Ανετη πρόκριση για την Παναχαϊκή στο Κύπελλο

Η Παναχαϊκή συνέτριψε τον Δαβουρλή με 9-0 στο γήπεδο Προαστείου και προκρίθηκε στους «16» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών.

Στο 5′ ο Σταθόπουλος με κεφαλιά άνοιξε το σκορ και ακολούθησαν τα γκολ των Καμπεράι 19′ 33′, Πετράτου 20′ 49′ Νιφορόπουλου 21′, Σταθόπουλου 62′, Αγγελόπουλου 74′, Τσεκούρα 87′.

ΔΑΒΟΥΡΛΗΣ: Αρβανίτης, Νταουσιάνης, Κουρλέσης (79′ Σαραντής), Κορμπάκης, Κωνσταντόπουλος, Χρ. Σταματάκης, Σακελλαρόπουλος, Σ. Σταματάκης, Σταμάτης (79′ Λαλούσης), Παππάς, Μπερδές (60′ Βάρδας).

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος (60′ Πανταζόπουλος), Πετράτος, Σταθόπουλος, Κατσαΐτης, Κουτσιούδης, Γασπαρινάτος (56′ Τσεκούρας), Καμπεράι (46′ Μπαλάσκας), Νιφορόπουλος (46′ Αγγελόπουλος), Σμπόρας, Βερβίτας (46′ Γερολυμάτος), Συρμής.

Ολοκληρώνεται την Τετάρτη (7/1) η φάση των «32» με τα παιχνίδια:

Γηπ. Λιμνοχωρίου, 14.30: Λιμνοχώρι – Ατρόμητος, Δανιήλ.

Γηπ. Καμαρών, 14.30: Αχιλλέας Καμαρών – Πήγασος, Ζήκος.

Αναλυτικά τα ζευγάρια της επόμενης φάσης:

Κεραυνός – Θύελλα Πατρών

Λιμνοχώρι/Ατρόμητος – Αχιλλέας Καμ./Πήγασος

Φαραϊκός – Δόξα Παραλίας

ΑΠΣ Πάτραι – Αχαϊκή

Αιγείρα/Ακράτα – Παναχαϊκή

Αρης Πατρών – Παναιγιάλειος

Πανμοβριακός – Ηρακλής Πατρών

Αστέρας Τσουκαλεΐκων – Νίκη Προαστείου

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



