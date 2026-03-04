Ανετη πρόκριση για το Πάτραι στα ημιτελικά του Κυπέλλου

Ο Πανμοβριακός είχε μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσει, δεν την αξιοποίησε και οι πράσινοι πέτυχαν άλλα δύο γκολ

Ανετη πρόκριση για το Πάτραι στα ημιτελικά του Κυπέλλου
04 Μαρ. 2026 20:38
Pelop News

Στους «4» του Κυπέλλου Ερασιτεχνών προκρίθηκε το Πάτραι, καθώς επικράτησε με 3-0 του Πανμοβριακού στο γήπεδο Προσφυγικών.

Στο 5′ ο Παπαδημητρακόπουλος άνοιξε το σκορ για τους «πράσινους» με τον Πανμοβριακό να έχει δοκάρι σε φάουλ του Νιφορόπουλου και πέναλτι του ίδιου στο 60′!

Από τη στιγμή που δεν ισοφάρισε η ομάδα του Ριόλου, το Πάτραι έκανε πιο εύκολα  τα πράγματα με ένα γκολ του Σπανού στο 62′ και του Παπαδημητρακόπουλου στο 75′.

