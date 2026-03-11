Άνετη πρόκριση του Ατρομήτου στα ημιτελικά 

Με πανηγυρικό τρόπο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Κυπελλου Ερασιτεχνών ο Ατρόμητος καθώς συνέτριψε με 5-0 τη Νίκη Προαστείου στο γήπεδο Ζαρουχλεΐκων.

Ο Μπάδας άνοιξε το σκορ στο 16’ και ακολούθησαν τα γκολ των Ντζάνη 27’, Αναγνώστου με πέναλτι 75’, Μπουρίκα 84’ και Σκούρτα 89’.

Ο Ατρόμητος θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τη Θύελλα Πατρών, ενώ στον άλλον ημιτελικό θα αναμετρηθούν Πάτραι και Παναιγιάλειος.

Πιθανότατα και οι δύο ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Τετάρτη 25 Μαρτίου σε ώρες που θα ορίσει η ΕΠΣΑ.

