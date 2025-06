Αγγλία: Οι ταχυδρόμοι της πόλης υποφέρουν από επίθεση... γλάρων!

Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Η πόλη Liskeard της Αγγλίας, οι ταχυδρόμοι της πόλης υποχρεώνονται να αλλάξουν την πορεία τους, καθώς πέφτουν θύματα επιθέσεων από… γλάρους.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι παραδόσεις να μην είναι πολλές φορές στην ώρα τους. Γλάροι επιτίθενται ξαφνικά από σκεπές σπιτιών σε ταχυδρόμους που κυριεύονται από φόβο για την υγεία και την ασφάλειά τους.

Το πρόβλημα με τις επιθέσεις γλάρων έχει επιδεινωθεί τόσο πολύ, που η Royal Mail προειδοποίησε τους κατοίκους του Liskeard ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην παραλάβουν εγκαίρως την αλληλογραφία τους, ενώ πρότεινε και εναλλακτικές επιλογές, όπως παράδοση σε συγκεκριμένο μέρος μακριά από τις φωλιές των γλάρων.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι κάτοικοι της πόλης αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα, η Royal Mail είχε ζήτησε συγγνώμη πέρυσι για τις καθυστερήσεις που προκλήθηκαν από τους γλάρους που φωλιάζουν στην πόλη.

Οι κάτοικοι ανησυχούν γιατί οι γλάροι επιτίθενται και σε φροντιστές ηλικιωμένων, φαρμακευτικές παραδόσεις και επισκέπτες που πλέον δυσκολεύονται να πλησιάσουν τα σπίτια.

Σύμφωνα με την RSPB (Royal Society for the Protection of Birds), η περίοδος ωοτοκίας για τους γλάρους διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών, τα πουλιά γίνονται εξαιρετικά προστατευτικά όσον αφορά τα παιδιά τους και επιτίθενται ακόμη και σε ανθρώπους που απλώς περνούν κοντά στις φωλιές.

Ωστόσο, η κατάσταση παραμένει νομικά δύσκολη, καθώς οι γλάροι προστατεύονται από τη νομοθεσία, και η καταστροφή φωλιών θεωρείται ποινικό αδίκημα.

