Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του

Η υπόθεση των δύο κλοπών δικύκλων που είχαν σημειωθεί το τελευταίο δίμηνο σε περιοχές του Αιγίου εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ κατηγορείται και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ανήλικος είχε αφαιρέσει μία μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο, τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε προαύλιο χώρο της οικίας του και σε αγροτεμάχιο. Τα δίκυκλα κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (παράλληλη έδρα Αιγίου).

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



