Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του

Δύο κλοπές δικύκλων μέσα σε διάστημα δύο μηνών εξιχνίασε η Αστυνομία στο Αίγιο. Πίσω από τις πράξεις βρέθηκε ένας 16χρονος, ο οποίος έκρυβε τα κλεμμένα οχήματα στην αυλή του σπιτιού του, ενώ κατηγορείται και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας.

Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του - Δικογραφία και για τη μητέρα του
16 Οκτ. 2025 12:09
Pelop News

Η υπόθεση των δύο κλοπών δικύκλων που είχαν σημειωθεί το τελευταίο δίμηνο σε περιοχές του Αιγίου εξιχνιάστηκε από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας. Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ένας 16χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ κατηγορείται και η μητέρα του για παραμέληση της εποπτείας του.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο ανήλικος είχε αφαιρέσει μία μοτοσικλέτα και ένα μοτοποδήλατο, τα οποία εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε προαύλιο χώρο της οικίας του και σε αγροτεμάχιο. Τα δίκυκλα κατασχέθηκαν και θα αποδοθούν στους νόμιμους κατόχους τους.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (παράλληλη έδρα Αιγίου).
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:18 Πάτρα: Πουλούσε προϊόντα παράνομα και “ντύθηκε” με τα στοιχεία άλλου αλλοδαπού
12:18 Αυξήσεις ως και 1.036% στους νέους οπλίτες με το νέο ΦΕΚ, δείτε τι αλλάζει
12:12 ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ: «TELL ME» του Γιώργου Μαραζιώτη – Η φωνή των εργαζομένων
12:11 Mέσω ΕΣΠΑ η χρηματοδοτούνται ΑΕΙ για δράσεις ισότητας φύλων-Ανάμεσα τους και το Πανεπιστήμιο Πάτρας
12:09 Ανήλικος «μακρυχέρης» στο Αίγιο: Έκλεβε μηχανάκια και τα έκρυβε στο σπίτι του – Δικογραφία και για τη μητέρα του
12:07 Άδωνις Γεωργιάδης: «Η αριστερά πουλάει μιζέρια – Δεν μπορούν να χαρούν ούτε μια μέρα χαράς»
12:01 Η ΓΑΙΑΟΣΕ παραδίδει το τροχαίο υλικό στον ΟΣΕ – Τι προβλέπει η νέα ΚΥΑ
12:00 Μονόδρομος η νίκη για τον ΝΟΠ στην μάχη με Χανιά
11:55 Ρόδος: Μάχη για τη ζωή του 3χρονου κοριτσιού που ανασύρθηκε αναίσθητο από πισίνα – Υποβλήθηκε σε επέμβαση για εγκεφαλικό οίδημα
11:54 Η Ουκρανία χτύπησε διυλιστήριο της Ρωσίας
11:49 Δείτε ποιος είναι ο Πατρινός που συνεχίζει στο «τιμόνι» του ΠΑΣΑΠΠ
11:49 Αίγιο: 15χρονος έκλεψε μηχανή και κυκλοφορούσε ανενόχλητος – Συνελήφθη μαζί με τη μητέρα του
11:46 Ευζώνοι Κιλκίς: Εξιχνιάστηκε σε λίγες ώρες η δολοφονία 35χρονου – Αναζητείται 26χρονος Πακιστανός
11:40 Αμαλιάδα: Τρεις συλλήψεις για την ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Η σπείρα πουλούσε τη λεία στην Ομόνοια
11:33 Χαλκίδα: Μαθήτρια υπέστη ηλεκτροπληξία μέσα στο σχολείο – Οργή γονέων για τις υποδομές
11:29 Τέλος εποχής για τη ΓΑΙΑΟΣΕ
11:26 Δύσκολες ώρες για τον Γρηγόρη Γεωργάτο
11:24 Εδιμβούργο: Η ωραιότερη πόλη της Σκωτίας
11:23 Στην Πάτρα τραγούδησαν ξανά τον Μίκη: Συναυλία αφιέρωμα στην Περιβόλα ΦΩΤΟ
11:21 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Μητσοτάκης στη Βουλή: «Η Ελλάδα υπερασπίζεται τα εθνικά της συμφέροντα με σχέδιο, ψυχραιμία και ισχύ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ