Ανησυχία από ανάρτηση Μακρόν για «επιθέσεις με drones και πυραύλους» στην Κύπρο – «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απαντά η Λευκωσία

Ερωτήματα και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει ανάρτηση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο, στην οποία κάνει λόγο για επιθέσεις με «πολλαπλά drones και πυραύλους». Η αναφορά αυτή, που δημοσιεύθηκε τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά, έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες ανακοινώσεις της κυπριακής πλευράς, η οποία διαψεύδει ότι έχει σημειωθεί τέτοια εξέλιξη.

Η ανάρτηση του Μακρόν

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα ελληνικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ανάρτηση σημειώνει ότι η ασφάλεια των Ευρωπαίων αποτελεί κοινό συμφέρον και ότι η Γαλλία έλαβε άμεσα μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Ωστόσο, η φράση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι εκείνη στην οποία αναφέρεται ότι η Κύπρος «δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η ίδια διατύπωση και στα γαλλικά

Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν εμφανίζεται μόνο στην ελληνική εκδοχή της ανάρτησης.

Στο αντίστοιχο μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα γαλλικά, ο Μακρόν χρησιμοποιεί την ίδια διατύπωση, αναφέροντας ότι η Κύπρος «χτυπήθηκε από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η χρήση του πληθυντικού αριθμού έχει προκαλέσει ερωτήματα και συζητήσεις στην Κύπρο σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η απάντηση της κυπριακής κυβέρνησης

Για το ζήτημα ρωτήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η απάντησή του ήταν σαφής: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ένα drone είχε πλήξει τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι προκαλώντας ζημιές σε υπόστεγο.

Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones, ενώ υπήρξε και περιστατικό στο οποίο απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη F-16 χωρίς να εντοπιστεί κάποιος στόχος.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η αναφορά του Γάλλου Προέδρου σε «πολλαπλές επιθέσεις» έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς δεν επιβεβαιώνεται από τις επίσημες κυπριακές ανακοινώσεις.

Η γαλλική στρατιωτική παρουσία

Στην ίδια ανάρτηση, ο Εμανουέλ Μακρόν σημειώνει ότι η Γαλλία έχει αναπτύξει στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο, ενισχύοντας τη συνολική αμυντική διάταξη στην περιοχή.

Ο Γάλλος Πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι πριν επιστρέψει στο Παρίσι θα μεταβεί στο αεροπλανοφόρο για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση.

Στην πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, βρίσκομαι στην Κύπρο, μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Η ασφάλεια όλων των Ευρωπαίων είναι κοινό μας συμφέρον. Λάβαμε αμέσως μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο, η οποία δέχθηκε… pic.twitter.com/hlGhKVSR89 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026

