Ανησυχία από ανάρτηση Μακρόν για «επιθέσεις με drones και πυραύλους» στην Κύπρο – «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απαντά η Λευκωσία

Συζήτηση και ανησυχία προκάλεσε ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν στην οποία αναφέρεται σε «επιθέσεις με drones και πυραύλους» κατά της Κύπρου. Η διατύπωση του Γάλλου Προέδρου επαναλήφθηκε τόσο στην ελληνική όσο και στη γαλλική εκδοχή της ανάρτησης, ωστόσο η κυπριακή κυβέρνηση ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.

Ανησυχία από ανάρτηση Μακρόν για «επιθέσεις με drones και πυραύλους» στην Κύπρο – «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο», απαντά η Λευκωσία
10 Μαρ. 2026 11:36
Pelop News

Ερωτήματα και έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει ανάρτηση του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν σχετικά με την κατάσταση ασφαλείας στην Κύπρο, στην οποία κάνει λόγο για επιθέσεις με «πολλαπλά drones και πυραύλους». Η αναφορά αυτή, που δημοσιεύθηκε τόσο στα ελληνικά όσο και στα γαλλικά, έρχεται σε αντίθεση με τις επίσημες ανακοινώσεις της κυπριακής πλευράς, η οποία διαψεύδει ότι έχει σημειωθεί τέτοια εξέλιξη.

Η ανάρτηση του Μακρόν

Σε μήνυμα που δημοσίευσε στα ελληνικά, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε ότι βρίσκεται στην Κύπρο έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, μαζί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στην ανάρτηση σημειώνει ότι η ασφάλεια των Ευρωπαίων αποτελεί κοινό συμφέρον και ότι η Γαλλία έλαβε άμεσα μέτρα αλληλεγγύης προς την Κύπρο.

Ωστόσο, η φράση που προκάλεσε τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι εκείνη στην οποία αναφέρεται ότι η Κύπρος «δέχθηκε επιθέσεις από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η ίδια διατύπωση και στα γαλλικά

Η συγκεκριμένη διατύπωση δεν εμφανίζεται μόνο στην ελληνική εκδοχή της ανάρτησης.

Στο αντίστοιχο μήνυμα που δημοσιεύθηκε στα γαλλικά, ο Μακρόν χρησιμοποιεί την ίδια διατύπωση, αναφέροντας ότι η Κύπρος «χτυπήθηκε από πολλαπλά drones και πυραύλους».

Η χρήση του πληθυντικού αριθμού έχει προκαλέσει ερωτήματα και συζητήσεις στην Κύπρο σχετικά με το τι ακριβώς εννοεί ο Γάλλος Πρόεδρος.

Η απάντηση της κυπριακής κυβέρνησης

Για το ζήτημα ρωτήθηκε το πρωί της Τρίτης (10/3) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Η απάντησή του ήταν σαφής: «Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο».

Τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, ένα drone είχε πλήξει τη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι προκαλώντας ζημιές σε υπόστεγο.

Την επόμενη ημέρα αναχαιτίστηκαν δύο drones, ενώ υπήρξε και περιστατικό στο οποίο απογειώθηκαν μαχητικά αεροσκάφη F-16 χωρίς να εντοπιστεί κάποιος στόχος.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, η αναφορά του Γάλλου Προέδρου σε «πολλαπλές επιθέσεις» έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης, καθώς δεν επιβεβαιώνεται από τις επίσημες κυπριακές ανακοινώσεις.

Η γαλλική στρατιωτική παρουσία

Στην ίδια ανάρτηση, ο Εμανουέλ Μακρόν σημειώνει ότι η Γαλλία έχει αναπτύξει στην περιοχή τη φρεγάτα Languedoc και μονάδα αντιαεροπορικής άμυνας Mistral.

Παράλληλα, αναφέρει ότι το αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και η ομάδα μάχης του βρίσκονται πλέον κοντά στην Κύπρο, ενισχύοντας τη συνολική αμυντική διάταξη στην περιοχή.

Ο Γάλλος Πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι πριν επιστρέψει στο Παρίσι θα μεταβεί στο αεροπλανοφόρο για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:40 Η Καλαμάτα δείχνει τον δρόμο στην Παναχαϊκή και σε άλλους
13:35 Ρέντη: Χτύπημα της Δίωξης Ναρκωτικών – 13,5 κιλά ηρωίνης σε παράπηγμα, δύο συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ
13:27 Χρυσοχοΐδης: «Ζούμε σε περιβάλλον πολέμου» – Επαγρύπνηση για τρομοκρατικά χτυπήματα στην Ευρώπη
13:19 Κάλεσμα του Ρουβίκωνα για οργάνωση στην Πάτρα – Μοίρασαν φυλλάδια – Εκδήλωση το Σάββατο
13:18 Μητσοτάκης από Παρίσι: «Ώρα για διάλογο στην Ελλάδα για την πυρηνική ενέργεια» – Τι είπε για μικρούς αντιδραστήρες
13:14 Παναχαϊκή: Υπάρχει ελπίδα, αλλά χρειάζεται και χρήμα
13:14 Άρης Μουγκοπέτρος: «Μπορεί να μου πήραν πολλά, αλλά δεν μπόρεσαν να μου πάρουν αυτό που είμαι»
13:13 Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»
13:06 Γύθειο: Το ορμητήριο της Μάνης
13:03 Voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα με το άνοιγμα των αιτήσεων
13:00 Δικαστικός Χάρτης έναν χρόνο μετά: Μείωση χρόνου αποφάσεων στα χαρτιά – Οι δικηγόροι βλέπουν επιβράδυνση
12:58 Θεσσαλονίκη: Έκρυβαν 9 μετανάστες σε πατάρι κουρείου – Τέσσερις συλλήψεις
12:55 ΕΛΣΤΑΤ: Νέα άνοδος του πληθωρισμού, ανατιμήσεις στα τρόφιμα
12:54 Αλεξόπουλος για Καλογριά: «Παραμένει δημόσιο κτήμα η έκταση των 35 στρεμμάτων»
12:50 Μαθητές του 3ου ΓΕΛ Πύργου στο Πανεπιστήμιο La Sapienza της Ρώμης – Παρουσίασαν εργασίες για τον Καβάφη ΦΩΤΟ
12:49 Δείτε ποιος γνωστός πατρινός παρουσιαστής ετοιμάζεται να παντρευτεί
12:49 Τι έγινε στη συνάντηση Κώστα Πελετίδη-ΝΕΠ για το νέο κολυμβητήριο
12:45 Πέτρος Ψωμάς: «Άδεια δημοτικά κτίρια και άστεγα μουσεία στην Πάτρα» – Βολές κατά της δημοτικής αρχής
12:42 ΔΥΠΑ: «Έπεσε» η πλατφόρμα για το πρόγραμμα εργαζόμενων με τα 750 ευρώ
12:37 Δημοσκόπηση Interview: Στο 34,1% η ΝΔ – Προβάδισμα 18,7 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ