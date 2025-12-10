Ανησυχία για 62χρονο, εξαφανίστηκε στα Κρέστενα

Ανησυχία για τους συγγενείς του 62χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν, το Σάββατο 6/12/2025, στα Κρέστενα Ηλείας.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες για την εξαφάνιση του 62χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ε κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

