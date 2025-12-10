Ανησυχία για 62χρονο, εξαφανίστηκε στα Κρέστενα
Εκδόθηκε missing alert, από τον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού »για την εξαφάνιση 62χρονου από τα Κρέστενα Ηλείας.
Ανησυχία για τους συγγενείς του 62χρονου Βασίλη Γιαννόπουλου, τα ίχνη του οποίου εξαφανίστηκαν, το Σάββατο 6/12/2025, στα Κρέστενα Ηλείας.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε χθες για την εξαφάνιση του 62χρονου και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ε κατόπιν αιτήματος των οικείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Να σημειωθεί ότι για την εν λόγω εξαφάνιση έχει ενεργοποιηθεί η ειδική εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης του «Χαμόγελου του Παιδιού», «Θανάσης Μακρής», για να συνδράμει στο πεδίο των ερευνών με ειδικό υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
