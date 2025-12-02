Ανησυχία στην Ινδία για εφαρμογή σε κινητά τηλεφωνά

Το Ρόιτερς μεταδίδει, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ότι η Apple δεν σχεδιάζει να συμμορφωθεί με το νέο μέτρο της ινδικής κυβέρνησης

02 Δεκ. 2025 12:16
Pelop News

Η Ινδία έδωσε εντολή στους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων να εφοδιάσουν όλα τα νέα μοντέλα τους που πωλούνται στο έδαφός της με μια εφαρμογή κυβερνοασφάλειας που αναπτύχθηκε από την κυβέρνηση – μια απόφαση η οποία καταγγέλθηκε αμέσως στο όνομα του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής και των ελευθεριών, ενώ το Ρόιτερς μεταδίδει, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα, πως η Apple δεν σχεδιάζει να συμμορφωθεί.

Το μέτρο αυτό, το οποίο αποκαλύφθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ από το υπουργείο Επικοινωνιών, έχει στόχο να προστατεύονται οι κωδικοί IMEI -η ταυτότητα κάθε κινητού τηλεφώνου- από οποιαδήποτε χειραγώγηση, κυρίως για εγκληματικούς σκοπούς.

Η εφαρμογή «Σανσάρ Σαάθι» («εταίρος επικοινωνίας» στην ινδική) θα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να μπλοκάρουν και να εντοπίζουν τα τηλέφωνά τους σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας, καθώς και να ταυτοποιούν κάθε ύποπτη χρήση.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η εφαρμογή απέδειξε την αξία της επιτρέποντας να εντοπισθούν 2,6 εκατομμύρια συσκευές.

Πρόκειται πλέον, μέσα σε 90 ημέρες, «να προεγκατασταθεί σε όλα τα μοντέλα που κατασκευάζονται ή εισάγονται στην Ινδία» και δεν θα μπορεί να απενεργοποιηθεί ούτε να διαγραφεί.

Η εντολή της κυβέρνησης έχει προκαλέσει ζωηρές επικρίσεις, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Συνιστά «σημαντική και ανησυχητική αύξηση του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας σε ιδιωτικές συσκευές», «χωρίς καμιά από τις προστασίες που μπορεί κανείς να περιμένει σε μια συνταγματική δημοκρατία», εξέφρασε σήμερα την ανησυχία του το Ίδρυμα για την Ελευθερία του Ίντερνετ (IFF).

«Πώς να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η εφαρμογή δεν θα χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στους φακέλους και στις συνομιλίες που είναι αποθηκευμένοι στο τηλέφωνο;», αναρωτήθηκε ο αναλυτής Νιχίλ Πάχουα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «πρόκειται ξεκάθαρα για εισβολή στην ιδιωτική ζωή μας».

«Είναι ένα μέσο για να παρακολουθούνται οι παραμικρές κινήσεις, επαφές και αποφάσεις κάθε πολίτη», προειδοποίησε ένας βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου, ο ΚΣ Βενουγκοπάλ.

Η χώρα με το μεγαλύτερο πληθυσμό στον πλανήτη -σχεδόν 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους- είναι επίσης μία από τις χώρες με τους περισσότερους χρήστες κινητών τηλεφώνων. Το 2024, οι αρχές είχαν καταγράψει επισήμως 1,16 δισεκατομμύριο χρήστες.

Τον Αύγουστο, η Ρωσία επέβαλε στους κατασκευαστές smartphones την εγκατάσταση της τοπικής υπηρεσίας μηνυμάτων Max, η οποία καταγγέλλεται από τους δικηγόρους και μη κυβερνητικές οργανώσεις προστασίας των ελευθεριών ως πιθανό εργαλείο παρακολούθησης.

Το Ρόιτερς μεταδίδει, επικαλούμενο τρεις πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, ότι η Apple δεν σχεδιάζει να συμμορφωθεί με το νέο μέτρο της ινδικής κυβέρνησης και θα μεταφέρει τις ανησυχίες της στο Νέο Δελχί.

