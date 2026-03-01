Ανησυχία στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Η μαρτυρία του Πατρινού DJ Βασίλη Μεταξά

Στις ώρες μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Ντουμπάι, ο Πατρινός DJ Βασίλης Μεταξάς, που ζει και εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μοιράστηκε την εμπειρία του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Σε βίντεο που δημοσίευσε λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, ανέφερε ότι η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, αλλά παρέμεινε αισιόδοξος: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τα πιο ασφαλή μέρη του κόσμου», τόνισε. Παράλληλα αποκάλυψε ότι είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει αεροπορικώς, αλλά οι πτήσεις έχουν ανασταλεί προσωρινά. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με την Ελληνική πρεσβεία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, όταν ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου. Στο Ντουμπάι υπήρξαν ζημιές στο αεροδρόμιο, εκδηλώθηκαν φωτιές και σημειώθηκαν τραυματισμοί, προκαλώντας πανικό μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη vaѕѕιlιѕ мeтaхaѕ (@velvetmode)

