Ανησυχία στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Η μαρτυρία του Πατρινού DJ Βασίλη Μεταξά

Ο Πατρινός DJ Βασίλης Μεταξάς, που ζει και εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μοιράστηκε την εμπειρία του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Ανησυχία στο Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Η μαρτυρία του Πατρινού DJ Βασίλη Μεταξά
01 Μαρ. 2026 12:13
Pelop News

Στις ώρες μετά τις εκρήξεις που συγκλόνισαν το Ντουμπάι, ο Πατρινός DJ Βασίλης Μεταξάς, που ζει και εργάζεται τα τελευταία τρία χρόνια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μοιράστηκε την εμπειρία του μέσα από ανάρτηση στο Instagram.

Σε βίντεο που δημοσίευσε λίγες ώρες μετά τα πλήγματα, ανέφερε ότι η κατάσταση προκάλεσε ανησυχία στους κατοίκους, αλλά παρέμεινε αισιόδοξος: «Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι από τα πιο ασφαλή μέρη του κόσμου», τόνισε. Παράλληλα αποκάλυψε ότι είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει αεροπορικώς, αλλά οι πτήσεις έχουν ανασταλεί προσωρινά. Πρόσθεσε επίσης ότι δεν έχει έρθει σε επικοινωνία με την Ελληνική πρεσβεία.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, όταν ιρανικοί πύραυλοι και drones έπληξαν στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους σε χώρες του Κόλπου. Στο Ντουμπάι υπήρξαν ζημιές στο αεροδρόμιο, εκδηλώθηκαν φωτιές και σημειώθηκαν τραυματισμοί, προκαλώντας πανικό μεταξύ των κατοίκων και των επισκεπτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:49 Ντουμπάι: Στα υπόγεια γνωστού ξενοδοχείου έχουν στηθεί καταφύγια
18:38 Μέση Ανατολή: Πανηγυρίζουν Τραμπ και Νετανιάχου για τις επιθέσεις, «Το Ιράν ζήτησε συνομιλίες»
18:30 «Αυτό είναι το κελί μου!» – Ιστορίες πίστης με μοναχούς στα μοναστήρια της Πάτρας
18:24 Επέστρεψε στα γκολ ο Ελ Κααμπί, νίκησε ο Ολυμπιακός!
18:19 Πρωταθλητής Ελλάδας ο Προμηθέας, κατέκτησε το Rising Stars – Φωτογραφίες/δηλώσεις/βίντεο
18:14 Τελικός Rising Stars: Ολος ο μπασκετικός κόσμος στο «Promitheas Park» – Φωτογραφίες
18:09 Ο ΑΟ Αιγιαλέων προηγήθηκε, αλλά έχασε από την ΑΕΚ
18:07 Ο Βαγγέλης Λιόλιος στα πάτρια εδάφη για το Rising Stars – Φωτογραφίες
17:59 Κικίλιας: «Είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα για στα στενά του Ορμούζ»
17:50 Α. Παναγιωτόπουλος για Οδοντωτό: Κυβέρνηση και Περιφερειάρχης δεν μπορούν να είναι απλοί θεατές
17:40 Ο Κουρέτας βράβευσε τον ήρωα καπετάνιο από τη Σκιάθο
17:30 Βρέθηκε νεκρή στην Αγία Παρασκευή Αγρινίου η γυναίκα που αγνοούνταν
17:21 Στενά του Ορμούζ: Πάνω από 150 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα
17:12 Η ΝΕΠ φιλικό «διαζύγιο» με τη Σελέστ Αλμενταρίζ
17:08 Ο Μούλας κρατάει την Παναχαϊκή στη Γ’ Εθνική!
17:04 ΙΧ έπιασε φωτιά την ώρα που ήταν στα διόδια
16:55 Η επίθεση ΗΠΑ και Ιράν σκότωσε 148 κορίτσια σε δημοτικό σχολείο θηλέων στο Ιράν
16:49 Πήρε «άριστα» και το «5ο Koumaria Trail Series» – Φωτογραφίες/νικητές
16:49 Ο Κουτσούμπας μιλάει για γκανγκστερική επέμβαση των Αμερικάνων και Ισραηλινών
16:39 ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Να δεσμευτεί ότι δεν θα υπάρξει καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/02/2026 - 01/03/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ