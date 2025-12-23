Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία
Αστυνομικοί βρήκαν πιστόλι, κλεμμένο δίκαννο και άλλα όπλα σε σπίτι στα Άνω Λιόσια. Συνελήφθησαν τρία άτομα για παράβαση νόμου περί όπλων.
Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φυλής εντόπισαν τέσσερα όπλα σε οικία στα Άνω Λιόσια, κατά τη διάρκεια έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 20ής Δεκεμβρίου 2025.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 71χρονος, ένας 48χρονος και μια 44χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Η επιχείρηση προήλθε από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση όπλων στην συγκεκριμένη οικία. Στην έρευνα συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε.
Κατά την κατ’ οίκον έρευνα βρέθηκαν:
- Πιστόλι με γεμιστήρα και 21 φυσίγγια,
- Δίκαννο, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή το 2005 από την περιοχή του Ασπροπύργου,
- Καραμπίνα με αποξυσμένο αριθμό,
- Αεροβόλο όπλο με ενσωματωμένη διόπτρα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
