Άνω Λιόσια: Τέσσερα παράνομα όπλα σε οικία

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα: ένας 71χρονος, ένας 48χρονος και μια 44χρονη. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Η επιχείρηση προήλθε από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση όπλων στην συγκεκριμένη οικία. Στην έρευνα συμμετείχαν και αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε.