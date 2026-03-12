Άνοδος 3,4% για το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Αύξηση 3,4% κατέγραψε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης το δ’ τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, με άνοδο σε καταθέσεις, ομόλογα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

12 Μαρ. 2026 15:27
Στα 2,8 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως προκύπτει από τα ίδια στοιχεία, η συνολική αξία του ενεργητικού ενισχύθηκε κατά 92 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 2,8 δισ. ευρώ στο κλείσιμο του έτους.

Σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις, αυτές αυξήθηκαν κατά 15 εκατ. ευρώ και ανήλθαν σε 97 εκατ. ευρώ στο τέλος του δ’ τριμήνου του 2025. Παράλληλα, το ποσοστό τους επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 3,4%, από 3% το προηγούμενο τρίμηνο.

Ανοδικά κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις των Ταμείων σε χρεωστικούς τίτλους, οι οποίες έφτασαν τα 1,18 δισ. ευρώ, έναντι 1,16 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως σε καθαρές αγορές ομολόγων εσωτερικού. Ωστόσο, το ποσοστό των χρεωστικών τίτλων στο σύνολο του ενεργητικού υποχώρησε στο 41,9%, από 42,5%.

Αύξηση καταγράφηκε και στις τοποθετήσεις σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, η αξία των οποίων ανήλθε σε 1,02 δισ. ευρώ, από 979 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η ενίσχυση αυτή συνδέεται τόσο με καθαρές αγορές όσο και με την άνοδο των αποτιμήσεων σε μερίδια του εξωτερικού. Το σχετικό ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού διαμορφώθηκε στο 36,2%, έναντι 35,7%.

Αντίθετα, μικρή υποχώρηση σημειώθηκε στις τοποθετήσεις σε μετοχές και λοιπά μέσα κυριότητας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 464 εκατ. ευρώ, από 467 εκατ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο. Η μεταβολή αυτή αποδίδεται σε καθαρές πωλήσεις μετοχών εσωτερικού και εξωτερικού, οι οποίες σχεδόν εξισορροπήθηκαν από την άνοδο των αποτιμήσεων. Το ποσοστό των μετοχικών τοποθετήσεων στο σύνολο του ενεργητικού μειώθηκε στο 16,4%, από 17% το προηγούμενο τρίμηνο.

