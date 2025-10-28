Ανοικτή Εκδήλωση από το ΚΕΚ Δάφνη

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ σε συνεργασία με το Solidar Foundation διοργανώνει συζήτηση εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Εκπαίδευσης και της Κοινωνίας των Πολιτών, με επίκεντρο τον Οδικό Χάρτη για την Εκπαίδευση και Αγωγή του Πολίτη στα Παγκόσμια Ζητήματα, όπως η Κλιματική Αλλαγή, η Φτώχεια, οι Θεσμοί και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Η συζήτηση θα διεξαχθεί με τη μεθοδολογία εργαστηρίου, σε μικρές ομάδες και αφορά περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και την καταγραφή προτάσεων. Τα συμπεράσματα των επιμέρους ομάδων θα παρουσιαστούν στον εκπρόσωπο του SOLIDAR Foundation, κ. Hilmi Tekoglu, Policy Officer on Democracy & Civic Space, ο οποίος θα τα ενσωματώσει στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού Οδικού Χάρτη για την Αγωγή του Πολίτη.

Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε να συμμετάσχετε στον διάλογο που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2025, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο «Σπίτι του Νερού» (Παπαδιαμαντοπούλου 19, Πάτρα).

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, παρακαλούμε όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος να δηλώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή τους, ώστε να διαμορφωθούν κατάλληλα οι ομάδες εργασίας. Στα άτομα που θα δηλώσουν συμμετοχή θα σταλεί αναλυτική ατζέντα.

Δήλωση συμμετοχής: https://forms.gle/XRPeYCGCRNq5gPmW8

Το SOLIDAR Foundation είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που προωθεί τη διά βίου μάθηση, τη δημοκρατική συμμετοχή και τη κοινωνική δικαιοσύνη, ενδυναμώνοντας τους πολίτες και εκπροσωπώντας τις φωνές τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσα από δράσεις πολιτικής συνηγορίας, ερευνών και συλλογικής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.solidar.org/

Tο ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ, είναι κέντρο κοινωνικής έρευνας και καινοτομίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Ξεκίνησε να υλοποιεί δράσεις και προγράμματα για την Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 1996 και μετεξελίχτηκε σε ενεργο φορέα διαλόγου και ανοικτής συμμετοχής ενηλίκων εκπαιδευομένων και φορέων του εκπαιδευτικού κόσμου σε θέματα σύγχρονου προβληματισμού για την ισότητα των ευκαιριών, την διαπολιτσμική επικοινωνία, την ψηφιακή πολιτειότητα και την ανάπτυξη δημκρατικού ήθους στους νέους.

Περισσότερες πληροφορίες : www.kekdafni.gr

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:

«ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΚΑΙΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ»

30 Οκτωβρίου 2025 | Ώρα 10:00 – 13:00 | Σπίτι του Νερού, Πάτρα, Ελλάδα

Στόχος της εκδήλωσης

Να φέρει κοντά εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της εκπαίδευσης και φορέων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να ανταλλάξουν εμπειρίες και ιδέες για την Εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη και πώς αυτή μπορεί να στηρίξει τη συμπερίληψη, την κλιματική δικαιοσύνη και τη Δίκαιη Μετάβαση. Η συζήτηση και τα συμπεράσματα θα συμβάλουν άμεσα στη διαμόρφωση των Προτάσεων του SOLIDAR Foundation σχετικά με την δημιουργία του πλαισίου για την Εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης (2.5 – 3 ώρες)

Καλωσόρισμα και Εισαγωγή (10’)

Χαιρετισμός και παρουσίαση των στόχων της εκδήλωσης και της συνεργασίας ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ και SOLIDAR Foundation – κα. Βασιλική Τσεκούρα, Διευθύντρια – Συντονίστρια Προγραμμάτων ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ

Η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Εκπαίδευση για την Ενεργό Πολιτειότητα (10–15’)

Τοποθέτηση από εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων – κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, υπεύθυνος του Περιβαλλοντικού Κέντρου Πληροφόρησης του Δήμου Πατρέων

Παρουσίαση του έργου του SOLIDAR Foundation σχετικά με την Εκπαίδευση για την Παγκόσμια Πολιτειότητα (10’)

Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την Εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη (Global Citizenship Education – GCE) και

Κύρια ευρήματα των Προτάσεων του SOLIDAR Foundation σχετικά με την δημιουργία του πλαισίου για την Εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη – κ. Hilmi Tekoglu, Policy Officer on Democracy & Civic Space – SOLIDAR Foundation

Συζήτηση σε Μικρές Ομάδες (90’)

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε μικρές ομάδες (6–8 άτομα) και ανταλλάσσουν εμπειρίες, ιδέες και παραδείγματα από το έργο τους.

Στόχος: να εντοπιστούν προκλήσεις, καλές πρακτικές και προτάσεις για την ενίσχυση της Εκπαίδευσης του Ενεργού Πολίτη σε τοπικό επίπεδο.

Γύρος 1 – Η εμπειρία μας σε σχέση με την Εκπαίδευση του Ενεργού Πολίτη (30’)

Γύρος 2 – Εμπόδια και ελλείψεις (30’)

Γύρος 3 – Από την πολιτική στην πράξη (30’)

Παρουσίαση και Συζήτηση των Αποτελεσμάτων (20’)

Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα βασικά της συμπεράσματα και προτάσεις.

Ακολουθεί ανοιχτός διάλογος για κοινές προκλήσεις και εμπνευσμένες πρακτικές.

Κλείσιμο και Επόμενα Βήματα (5’)

Μετά την Εκδήλωση

Το ΔΑΦΝΗ ΚΕΚ θα συντάξει σύντομη αναφορά με τα κύρια σημεία, καλές πρακτικές και προτάσεις των συμμετεχόντων, η οποία θα αποσταλεί στο SOLIDAR Foundation και στους συμμετέχοντες.

