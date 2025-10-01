Άνοιξη: Ο ιδιοκτήτης σπιτιού μπήκε σε σπίτι και χτύπησε τους ενοικιαστές – Συνελήφθη ο γιος του

01 Οκτ. 2025 12:04
Pelop News

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την άγρια επίθεση σε βάρος μίας οικογένειας που έλαβε χώρα το βράδυ της Τρίτης (30/9) στην Άνοιξη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, πίσω από την επίθεση κρύβεται τελικά ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που κατοικεί η οικογένεια ο οποίος φαίνεται πως είχε διαμάχη με τους ενοικιαστές όσον αφορά στην καταβολή των ενοικίων. Αντί όμως να το συζητήσει, αποφάσισε να πάρει τον νόμο στα χέρια του.

Εισέβαλε στο διαμέρισμα μαζί με τον γιο του και, «οπλισμένοι» με ρόπαλα και μαχαίρια, επιτέθηκαν σε ολόκληρη την οικογένεια. Από την «επιδρομή» τραυματίστηκε ο 86χρονος πατέρας της οικογένειας, ενώ η 74χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με σπασμένο πόδι.

Παράλληλα, άγρια επίθεση δέχθηκε και ο 44χρονος γιο τους ο οποίος τραυματίστηκε στο πρόσωπο από μαχαίρι, ενώ τον χτύπησαν και στα πόδια με ρόπαλο. Παρούσα στην επίθεση ήταν και η 35χρονη έγκυος σύζυγός του η οποία δεν έφερε τραύματα. Τελικά ο γιος του ιδιοκτήτη συνελήφθη από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ, ενώ ο ιδιοκτήτης του αναζητείται.
