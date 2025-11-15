Άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και ήλιος την Κυριακή
Ηλιόλουστη και ζεστή θα είναι η Κυριακή 16 Νοεμβρίου, με θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
Ο καιρός θυμίζει άνοιξη στα μέσα Νοέμβρη, με τη θερμοκρασία να φτάνει έως και τους 23 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 θα είναι γενικά αίθρια, ωστόσο αναμένονται αραιές νεφώσεις και μεταφορά αφρικανικής σκόνης.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί 2 με 3 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή. Η ορατότητα θα είναι περιορισμένη νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, με πιθανότητα τοπικών ομιχλών.
Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή
Αττική: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις κατά περιόδους. Άνεμοι μεταβλητοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 10 έως 21°C.
Θεσσαλονίκη: Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 2-3 μποφόρ, το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 6 έως 19°C.
Μακεδονία – Θράκη: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις από το απόγευμα. Θερμοκρασία από 4 έως 20°C (χαμηλότερη κατά 3-4°C στη δυτική Μακεδονία).
Δυτική Ελλάδα: Αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Άνεμοι νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 22°C.
Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Πελοπόννησος: Ήλιος με λίγες νεφώσεις. Θερμοκρασία έως 22°C.
Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις, δυτικοί άνεμοι 3-5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως 23°C.
Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Ηλιοφάνεια, μεταβλητοί άνεμοι έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία έως 22°C.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News