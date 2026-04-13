Ανοιξιάτικο «κύμα» ζέστης στη Δυτική Ελλάδα: Πού «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς ο υδράργυρος – Ο καιρός αύριο Τρίτη του Πάσχα

Με ιδιαίτερα υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες γιορτάστηκε η Δευτέρα του Πάσχα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς ο υδράργυρος σκαρφάλωσε τοπικά έως και τους 27 °C. Σύμφωνα με τα στοιχεία από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεσημέρι της 13ης Απριλίου 2026 χαρακτηρίστηκε από έντονη ζέστη, επηρεάζοντας κυρίως τα παράλια του Ιονίου και την Ήπειρο.

Η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όπου το θερμόμετρο έδειξε 27 °C. Η Δυτική Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο της θερμής εισβολής, με πολλές περιοχές να καταγράφουν τιμές που κυμάνθηκαν μεταξύ 25 °C και 26 °C.

Με βάση τις μετρήσεις από 568 ενεργούς σταθμούς του δικτύου, στις περιοχές με τις υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες περιλαμβάνονται επίσης:

Η Άρτα

Η Πάργα

Η Φιλιππιάδα

Το Κομπότι * Το Καναλάκι Πρέβεζα

Οι μετεωρολόγοι Στρ. Βουγιούκας και Κ. Λαγουβάρδος επισημαίνουν ότι, ενώ η Δυτική Ελλάδα «φλερτάρει» με το καλοκαίρι, η υπόλοιπη χώρα κινείται σε πιο ήπιους τόνους, αν και οι θερμοκρασίες παραμένουν σε επίπεδα ελαφρώς πάνω από τα κανονικά για το πρώτο μισό του Απριλίου. Αντίθετα, οι χαμηλότερες προγνωστικές τιμές εντοπίζονται σε ορεινές περιοχές όπως τα Ριζώματα Ημαθίας και το Μέτσοβο, όπου ο υδράργυρος διατηρείται σε μονοψήφια ή χαμηλά διψήφια επίπεδα.

Ο καιρός αύριο Τρίτη του Πάσχα

Μεταβολή αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός την Τρίτη 14 Απριλίου 2026, καθώς οι αραιές νεφώσεις θα πυκνώσουν σταδιακά, φέρνοντας τοπικές βροχές και λασποβροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Κύρια χαρακτηριστικά της ημέρας θα είναι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης και οι πολύ ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, το σκηνικό του καιρού διαμορφώνεται ως εξής: Από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα δυτικά, οι οποίοι το απόγευμα θα επεκταθούν στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Μέχρι το βράδυ, οι βροχοπτώσεις θα επηρεάσουν τη δυτική και κεντρική Μακεδονία. Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί-νοτιοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ, με την ένταση στο Ιόνιο να φτάνει τοπικά τα 8 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ασθενέστεροι, από 3 έως 5 μποφόρ, και στο νότιο τμήμα τοπικά έως 6.

Η θερμοκρασία παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα για την εποχή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 20°C, στα δυτικά τους 25°C, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 23°C.

Οι ατμοσφαιρικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά σκόνης, κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα της επικράτειας.

Η εξέλιξη του καιρού έως το Σάββατο

Τετάρτη (15/04): Διατηρούνται οι νεφώσεις με τοπικές βροχές στα κεντρικά, βόρεια και δυτικά. Οι νότιοι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι στο Ιόνιο (έως 8 μποφόρ), ενώ η σκόνη θα παραμείνει αισθητή.

Πέμπτη (16/04): Στροφή των ανέμων σε βόρειους-βορειοανατολικούς, με την ένταση στο Αιγαίο να φτάνει τα 8 μποφόρ . Οι βροχές θα περιοριστούν στην κεντρική και νότια χώρα.

Παρασκευή (17/04): Αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες στη νότια νησιωτική χώρα, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σάββατο (18/04): Βελτίωση του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα όπου θα σημειωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμείνουν ισχυροί.

